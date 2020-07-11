Трамп смягчил наказание фигуранту «российского дела»

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Президент США Дональд Трамп смягчил наказание бывшему советнику Роджеру Стоуну, признанному виновным в попытке помешать расследованию предполагаемых связей между предвыборной кампанией Трампа и Россией . Об этом сообщает Politico со ссылкой на высокопоставленного чиновника администрации.

В настоящее время подробности о степени смягчения приговора не приводятся.