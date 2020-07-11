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Politico: Трамп смягчил наказание фигуранту «российского дела» 

Газета.Ru и ещё 15 1 час назад
Трамп смягчил наказание фигуранту «российского дела»
Фото: РИА Новости
Президент США Дональд Трамп смягчил наказание бывшему советнику Роджеру Стоуну, признанному виновным в попытке помешать расследованию предполагаемых связей между предвыборной кампанией Трампа и Россией. Об этом сообщает Politico со ссылкой на высокопоставленного чиновника администрации.
В настоящее время подробности о степени смягчения приговора не приводятся.
В феврале 2020 года суд в Вашингтоне приговорил Стоуна почти к трем с половиной годам тюрьмы. Он был советником Трампа во время его президентской гонки в 2016 году. Его обвиняли в том, что он давал ложные показания, пытался помешать расследованию со стороны Конгресса США и запугивал свидетеля.
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В мире , Ближний Восток , США , Война в Сирии , Дональд Трамп , Конгресс США
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