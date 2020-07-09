Военный эксперт Алексей Леонков заявил, что Турция приобрела российские зенитные ракетные системы С-400, чтобы отомстить американцам за «недееспособные» комплексы Patriot, стоявшие на вооружении Анкары в 2016 году. Об этом он написал в Telegram-канале «Мадуро — не дура».

Леонков отметил, что комплексы Patriot оказались не в строю из-за «плановой профилактики».

«Понятное дело когда у вас в стране ЧП и воздухе кружат боевые самолёты и вертолёты комплексы ПВО нужны как воздух. Именно не своевременная профилактика «Пэтриотов» стала вторым шагом <…> охлаждения отношений между США и Турцией», — заявил эксперт (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).

Он отметил, что отношения испортила и попытка госпереворота, которую связывают с живущим США проповедником Фетхуллахом Гюленом , и «шантаж меняем F-35 на С-400».

Леонков подчеркнул, что Турция не зря решила протестировать локаторы С-400 именно на американских самолетах. Это произошло недавно, когда американцы направлялись на Ближний Восток и оказались в 170-200 километрах от турецкой базы «Мюртед». Если конфликты с США будут продолжаться, нужно к этому подготовиться.

«Упустить шанс и не понаблюдать за американскими F-22 и F-35 турки просто не могли. Есть в этой истории один нюанс — часть комплектующих для F-35 делается в Турции… Когда США вычеркнули Турцию из программы по производству F-35 — они явно не учли восточное коварство», — заключил он.

Как писал «Рамблер», ранее глава Федеральной службы РФ по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев рассказал, что Турция заказала у России оружия на один миллиард долларов.

У Турции есть российские вертолеты, различные виды сухопутной военной техники и системы С-400, поставка которых завершилась в 2019 году.