Украинские военные осушили лужи перед визитом Зеленского 

Украинские военнослужащие в Волынской области осушили лужи перед визитом президента Владимира Зеленского , сообщает «24 канал».

Зеленский 9 июля должен посетить 204-ю Севастопольскую бригаду тактической авиации, которая находится в Луцке. Военным заранее приказали выгрести воду из луж на выезде с летного поля на КПП.

Воду из луж выгребали бутылками и с помощью листьев. Приказ дало командование части под видом ремонта дорог, который не проводили около 20 лет. Образовавшиеся ямы залили смолой и засыпали гравием.

В октябре Зеленский приехал в поселок Золотое в Донбассе, где должно было состояться разведение войск, ранее согласованное представителями контактной группы на переговорах в Минске, и поскандалил с военнослужащими. «Я ж не лох какой-то, я тебе пришел и сказал: оружие убери. Я хотел увидеть в глазах понимание, а увидел парня, который решил, что перед ним какой-то лопух стоит и переводишь меня на другую тему», — заявил украинский лидер одному из добровольцев.