Найдено пророчество о будущем России

У французского фармацевта Нострадамуса, которому приписывают дар прорицательства, нашли предсказания, якобы касающиеся будущего России . Как сообщает «Царьград», исходя из них, Россия может стать новым «духовным центром» мира.

Издание отмечает, что Нострадамус, живший в XVI, мало что мог знать о России, но в его предсказаниях нашли много совпадений с российской историей: якобы он предсказал появление Петра I, коммунизм, Иосифа Сталина, Великую Отечественную войну и победу в ней России.

Теперь в катренах Нострадамуса нашли пророчества о «золотом веке» России, который должен наступить в 2025 или 2035 году, появлении «новой религии», которая сделает страну «духовным центром» мира, и новом правителе.

«Прочь изгнан ловкий, правит же страною осторожный с сердцем благородным. Народа жизнь меняется повсюду», — приводит издание стих Нострадамуса.