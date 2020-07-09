Найдено пророчество о будущем России

У французского фармацевта Нострадамуса, которому приписывают дар прорицательства, нашли предсказания, якобы касающиеся будущего России. Как сообщает «Царьград», исходя из них, Россия может стать новым «духовным центром» мира.
Издание отмечает, что Нострадамус, живший в XVI, мало что мог знать о России, но в его предсказаниях нашли много совпадений с российской историей: якобы он предсказал появление Петра I, коммунизм, Иосифа Сталина, Великую Отечественную войну и победу в ней России.
Теперь в катренах Нострадамуса нашли пророчества о «золотом веке» России, который должен наступить в 2025 или 2035 году, появлении «новой религии», которая сделает страну «духовным центром» мира, и новом правителе.
«Прочь изгнан ловкий, правит же страною осторожный с сердцем благородным. Народа жизнь меняется повсюду», — приводит издание стих Нострадамуса.
Как писал «Рамблер», ранее у Нострадамуса нашли пророчество о коронавирусе. Катрен 22 из его первой центурии гласит: «Разруха и смерть оседлают науку, вся жизнь потеряет и ценность и смысл».