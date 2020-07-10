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В ВОЗ допускают, что России придется возвращать ограничения из-за COVID 

РИА Новости и ещё 4 41 минуту назад
COVID-19: В ВОЗ прогнозируют возвращение ограничений в РФ
Фото: © РИА Новости / Михаил Воскресенский
Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович в интервью РИА Новости не исключила, что стране снова придется вводить ограничительные меры из-за коронавируса, если люди не будут соблюдать правила.
"Если не будет соблюдаться физическая дистанция, а с этим числом это возможно, если начнут расти случаи — другого способа просто не будет", — сказала Вуйнович, отвечая на вопрос о том, есть ли риск, что в России некоторые запреты будут возвращаться, как это произошло в ряде стран.
По ее словам, вероятность возвращения запретов будет существовать до тех пор, пока в мире не будет вакцины или лекарства против коронавируса.
"Надо быть к этому готовыми. Лучше пусть это будешь раньше, не надо ждать, пока вирус еще больше распространится. Пожар надо тушить, пока он маленький", — отметила Вуйнович.
По последним данным, в России число выявленных случаев COVID-19 за сутки выросло на 6509 и составило 707 301. Наибольшее число случаев коронавируса за сутки зафиксировано в Москве — 568, Санкт-Петербурге — 292, Свердловской области — 276.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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В мире , Мелита Вуйнович , ВОЗ , РИА Новости
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