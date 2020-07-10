COVID-19: В ВОЗ прогнозируют возвращение ограничений в РФ

"Если не будет соблюдаться физическая дистанция, а с этим числом это возможно, если начнут расти случаи — другого способа просто не будет", — сказала Вуйнович, отвечая на вопрос о том, есть ли риск, что в России некоторые запреты будут возвращаться, как это произошло в ряде стран.

По ее словам, вероятность возвращения запретов будет существовать до тех пор, пока в мире не будет вакцины или лекарства против коронавируса.

"Надо быть к этому готовыми. Лучше пусть это будешь раньше, не надо ждать, пока вирус еще больше распространится. Пожар надо тушить, пока он маленький", — отметила Вуйнович.

По последним данным, в России число выявленных случаев COVID-19 за сутки выросло на 6509 и составило 707 301. Наибольшее число случаев коронавируса за сутки зафиксировано в Москве — 568, Санкт-Петербурге — 292, Свердловской области — 276.

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.