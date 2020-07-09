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Лидер ведущей партии ЕС назвал исторической ошибкой переговоры о приеме Турции в Евросоюз 

ТАСС и ещё 1 36 минут назад
Историческая ошибка: в ЕС оценили переговоры с Турцией
Фото: Reuters
Евросоюз (ЕС) должен прекратить переговоры о приеме Турции, которые стали исторической ошибкой. Об этом заявил в четверг Манфред Вебер, глава крупнейшей наднациональной политической партии ЕС — консервативной Европейской народной партии (ЕНП), выступая на сессии Европарламента.
"Переговоры о приеме Турции оказались исторической ошибкой, которая вызвала только фрустрацию в Турции и не привела страну ближе к ЕС. Мы должны прекратить переговоры о вступлении Турции в ЕС и разработать новую легальную основу для наших отношений с этой страной", — заявил он.
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В мире , Ближний Восток , Европа , Кавказ , Конфликты , Прибалтика , Манфред Вебер , ЕС , Европарламент , Турция
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