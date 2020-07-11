Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На Украине заявили о приближении системного кризиса 

Lenta.ru и ещё 16 25 минут назад
На Украине заявили о приближении системного кризиса
Фото: РИА Новости
В ожидании второй волны заражения коронавирусом нового типа Украина движется к системному кризису, в то время как у правительства страны нет плана преодоления угроз, заявил бывший премьер-министр Украины Владимир Гройсман в эфире телеканала «112 Украина». Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».
Как полагает Гройсман, те явления, с которыми Украина столкнулась в первом полугодии 2020-го, осенью лишь усилятся.
«Впереди сложная и непредсказуемая осень. А у правительства до сих пор нет плана, как преодолевать сложности», — заявил Владимир Гройсман.
По мнению бывшего премьера, правительство должно сфокусироваться на нуждах украинцев, однако из-за некомпетентности и отсутствия системности в работе важнейших органов власти может наступить хаос и востребованные обществом реформы могут оказаться свернутыми.
Ранее глава исполкома украинского Национального совета реформ, бывший губернатор Одесской области и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что на Украине отсутствует государство, его вытеснили чиновники, а качество жизни в стране жестко определяется принадлежностью к определенной группе.
«А где государство? Государства просто нет», — констатировал он.
Последние новости
Прошедшие сутки стали рекордными по числу заражений коронавирусом в мире Прошедшие сутки стали рекордными по числу заражений коронавирусом в мире В России назвали дату начала снятия ограничений на полеты за границу В России назвали дату начала снятия ограничений на полеты за границу Умер переживший полгода в плену в Чечне бывший полпред Ельцина Умер переживший полгода в плену в Чечне бывший полпред Ельцина
Комментарии 4
В мире , Украина , Ситуация в мире , Вторая волна , Михаил Саакашвили , Владимир Гройсман
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Любовная оргия довела москвичку до смерти
Любовная оргия довела москвичку до смерти
Россияне жестоко убили в лесу восьмилетнюю девочку
Россияне жестоко убили в лесу восьмилетнюю девочку
Фургал сделал заявление в суде
Фургал сделал заявление в суде
ВОЗ призвала бросать курить «прямо сейчас»
ВОЗ призвала бросать курить «прямо сейчас»
Видео
Заявления адвоката по делу губернатора Фургала попали на видео
00:18
Заявления адвоката по делу губернатора Фургала попали на видео
Происшествия Криминал
Устроивший погром в ресторане рэпер 50 Cent попал на видео
01:21
Устроивший погром в ресторане рэпер 50 Cent попал на видео
Происшествия США
Опубликовано видео губернатора Хабаровского края в суде
00:20
Опубликовано видео губернатора Хабаровского края в суде
Происшествия
Загоревшаяся от удара молнии церковь попала на видео
00:24
Загоревшаяся от удара молнии церковь попала на видео
Происшествия Пожары
Опубликовано видео тренировки Главного военно-морского парада
00:24
Опубликовано видео тренировки Главного военно-морского парада
Армия Войска
Опубликовано видео с места взрыва газа в жилом доме под Кировом
00:50
Опубликовано видео с места взрыва газа в жилом доме под Кировом
Происшествия
Появилось видео поступления вертолетов Ми-28УБ
00:42
Появилось видео поступления вертолетов Ми-28УБ
Армия
Опубликовано вирусное видео с потопа в Рузе
00:48
Опубликовано вирусное видео с потопа в Рузе
Общество
«Ночной волк» стал иконописцем и попал на видео
03:34
«Ночной волк» стал иконописцем и попал на видео
Общество
Спасенные от потопа пенсионеры попали на видео
01:54
Спасенные от потопа пенсионеры попали на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение