Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Электрик забрал у друга свою куртку и разбогател 

Lenta.ru 2 часа назад
Электрик забрал у друга свою куртку и разбогател
Фото: «The Sault Star»
Житель канадского города Су-Сент-Мари, провинция Онтарио, сорвал джекпот в лотерею после того, как забрал у друга свою куртку. Об этом сообщает сайт The Sault Star.
69-летний электрик на пенсии Жозе Лима (Jose Lima) узнал, что сорвал джекпот в 100 тысяч канадских долларов (5,3 миллиона рублей), когда друг вернул ему куртку. В ней лежал выигрышный лотерейный билет, который был куплен еще в сентябре.
Часть призовых денег Лима потратил на покупку участка для загородного отдыха и поездок на лодке.
«Я чувствую себя замечательно. Это то, что происходит раз в жизни, если вообще происходит», — отметил победитель.
Ранее сообщалось, что житель американского штата Северная Каролина едва не лишился богатства в сотни тысяч долларов из-за своей забывчивости. Он купил лотерейный билет, положил его на сиденье своего грузовика и забыл на время введенной из-за пандемии самоизоляции.
Видео дня. В Сети высмеяли движение «Свободу соскам»
Последние новости
Губернатора Хабаровского края задержали по подозрению в организации убийств Губернатора Хабаровского края задержали по подозрению в организации убийств Стали известны подробности обвинения Фургала Стали известны подробности обвинения Фургала Обновлены данные по зараженным коронавирусом в Москве Обновлены данные по зараженным коронавирусом в Москве
В мире , Лима
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Шансов спасти Алибасова практически нет
Шансов спасти Алибасова практически нет
Джонни Депп рассказал о фекалиях в кровати Эмбер Херд
Джонни Депп рассказал о фекалиях в кровати Эмбер Херд
Пекин намекнул ВОЗ, где искать источник COVID-19
Пекин намекнул ВОЗ, где искать источник COVID-19
Пассажирский самолет совершил аварийную посадку из-за загадочного повреждения
Пассажирский самолет совершил аварийную посадку из-за загадочного повреждения
Видео
Опубликовано видео стрельбы крейсеров ВМФ по береговым целям
01:01
Опубликовано видео стрельбы крейсеров ВМФ по береговым целям
Армия Войска
Опубликовано видео последствий прорыва дамбы в Рузе
03:43
Опубликовано видео последствий прорыва дамбы в Рузе
Происшествия Новости Москвы
Опубликовано видео задержания губернатора Хабаровского края
00:53
Опубликовано видео задержания губернатора Хабаровского края
Происшествия Криминал
Забитый отдыхающими на пляже тюлень попал на видео
02:01
Забитый отдыхающими на пляже тюлень попал на видео
Происшествия
Появилось видео протестов в Белграде из-за COVID19
01:09
Появилось видео протестов в Белграде из-за COVID19
В мире
Самая яркая за 7 лет комета попала на видео
00:52
Самая яркая за 7 лет комета попала на видео
Наука и техника
Опубликовано видео ночных полетов Ан-26 под Тверью
01:18
Опубликовано видео ночных полетов Ан-26 под Тверью
Армия
Опубликовано видео сексуальных игр игроков Зенита
02:39
Опубликовано видео сексуальных игр игроков Зенита
Общество
Обнаруженная в Нидерландах камера пыток попала на видео
01:39
Обнаруженная в Нидерландах камера пыток попала на видео
Опубликовано видео ликвидации возгораний в лесах Якутии
00:31
Опубликовано видео ликвидации возгораний в лесах Якутии
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение