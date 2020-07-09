На Украине рассказали о заявлениях против Порошенко

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Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова раскрыла ситуацию с уголовными делами против пятого президента страны Петра Порошенко . Ее заявление опубликовала пресс-служба офиса генерельного прокурора в официальном Telegram-канале.

Венедиктова рассказала, что заявления о преступлениях Порошенко ежедневно поступают со всей страны. Она напомнила, что генпрокуратура может начинать доследственную проверку только после возбуждения дела правоохранителями.

По словам Венедиктовой, уже четыре дела против Порошенко прекращены за отсутствием состава преступления.