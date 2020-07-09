Автор отметил, что за решеткой во время предвыборной кампании оказались сразу два кандидата, блогер Сергей Тихановский и бывший банкир Виктор Бабарико. Также правоохранители занялись проверкой в отношении третьего кандидата, экс-главы Парка высоких технологий Валерия Цепкало.

По мнению Харченко, впервые против Лукашенко выступают не только западные игроки, но и Россия. Автор материала считает, что причиной конфликта послужило нежелание белорусского президента двигаться в сторону Союзного государства.

Политолог Руслан Бортник заявил, что в Белоруссии сложилась ситуации, при которой Лукашенко действительно может потерять власть.

«Именно с этим связана жесткая реакция белорусских силовиков, которые нейтрализуют соперников Лукашенко на выборах. Что может стать переломным моментом? <…> Или сакральная жертва, или прямое вмешательство внешних сил, или предательство — переход на сторону оппонентов кого-то из видных членов команды Лукашенко», — заявил эксперт.

Харченко обратил внимание, что сам Лукашенко уже не раз говорил о вмешательстве в выборы иностранных сил, обвиняя и Запад, и Россию.

Главным соперником Лукашенко называли Бабарико, именно ему вменяли связи с Россией, обращая внимание, что он руководил связанным с «Газпромом» банком. Однако российский политолог Сергей Марков отверг такие версии. Он отметил, что Бабарико поддержала писательница Светлана Алексиевич , которую пророссийской назвать точно нельзя. Банкир профинансировал издание книг Алексиевич на белорусском языке и их отправку во все библиотеки Белоруссии.

Есть и конспирологическая версия, согласно которой Бабарико, и Тихановский «технические кандидаты» Лукашенко, которых он сам привлек к выборам, чтобы создать управляемый протест.

«И обоих еще и на всякий случай в тюрьму спрятали, чтобы даже теоретически их не смогли «перевербовать», — отметил Харченко.

Один из белорусских журналистов заявил в беседе со «Страной», что ни Бабарико, ни Тихановский раньше не интересовались политикой, поэтому оппозиция относится к ним с осторожностью.

Как писал «Рамблер», выборы президента Белоруссии состоятся 9 августа.