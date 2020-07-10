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Новый рекордный прирост заражённых коронавирусом зарегистрирован в Токио 

News.ru и ещё 13 1 час назад
Рекордный рост заражённых зарегистрирован в Токио
Фото: Richard Atrero de Guzman/AFLO/Global Look Press
Число новых выявленных случаев заражения коронавирусом в японской столице продолжает расти, за сутки заболевание выявили у 240 человек.
В четверг, 9 июля, в городе было зафиксировано 224 новых случая инфицирования, что являлось на тот момент рекордом. Отмечается, что подавляющее большинство заболевших — молодые люди в возрасте от 20 до 40 лет, ведущие активную ночную жизнь, передаёт ТАСС.
Таким образом, общее число заражённых коронавирусом в Японии превысило 21 тысячу человек, в эту статистику входят пассажиры и экипаж круизного лайнера Diamond Princess. Умерли 995 человек, выздоровели около 18 тысяч, состояние 36 проходящих сейчас лечение от инфекции пациентов расценивается как тяжёлое, они находятся в палатах интенсивной терапии.
Режим ЧС в стране снят 25 мая, а в большинстве регионов досрочно — 14 мая.
Как писал NEWS.ru ранее, на данный момент нет подтверждений того, что коронавирусная инфекция нового типа может передаваться в открытых водоёмах. Об этом 10 июля сообщили специалисты Роспотребнадзора. Эксперты отметили, что открытая вода подвергается воздействию большого количества солнечных лучей, которые являются губительными для вируса.
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Комментарии
В мире , Ситуация в мире , COVID-19 , Вторая волна , Роспотребнадзор , ИТАР-ТАСС
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