Рекордный рост заражённых зарегистрирован в Токио

Число новых выявленных случаев заражения коронавирусом в японской столице продолжает расти, за сутки заболевание выявили у 240 человек.

В четверг, 9 июля, в городе было зафиксировано 224 новых случая инфицирования, что являлось на тот момент рекордом. Отмечается, что подавляющее большинство заболевших — молодые люди в возрасте от 20 до 40 лет, ведущие активную ночную жизнь, передаёт ТАСС.

Таким образом, общее число заражённых коронавирусом в Японии превысило 21 тысячу человек, в эту статистику входят пассажиры и экипаж круизного лайнера Diamond Princess. Умерли 995 человек, выздоровели около 18 тысяч, состояние 36 проходящих сейчас лечение от инфекции пациентов расценивается как тяжёлое, они находятся в палатах интенсивной терапии.

Режим ЧС в стране снят 25 мая, а в большинстве регионов досрочно — 14 мая.