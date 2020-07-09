Новая Зеландия пересмотрит отношения с Гонконгом 

"Правительство поручило чиновникам пересмотреть все аспекты политики Новой Зеландии в отношении Гонконга с тем, чтобы определить соответствующий характер нашего дальнейшего сотрудничества", — заявил министр.

По его словам, пересмотр коснется "соглашений об экстрадиции, контроля за экспортом стратегически важных товаров и рекомендаций по поездкам" в специальный административный район КНР.

Закон о защите национальной безопасности Гонконга, одобренный парламентом Китая, вступил в силу 30 июня. В законе обозначены правила касательно предотвращения, пресечения и наказания совершаемых в Гонконге четырех видов преступлений, включая сепаратистскую деятельность, попытки подрыва государственной власти, террористическую деятельность, вступление в сговор с иностранными государствами или силами, находящимися за границей, с целью поставить под угрозу национальную безопасность.

Законопроект о нацбезопасности вызвал недовольство антиправительственных сил Гонконга и ряда западных чиновников, которые увидели в нем желание Пекина ужесточить контроль над автономией.