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Новая Зеландия пересмотрит отношения с Гонконгом 

РИА Новости и ещё 8 9 июля 2020
Новая Зеландия пересмотрит отношения с Гонконгом
Фото: РИА Новости
Глава МИД Новой Зеландии Уинстон Питерс заявил, что власти страны намерены пересмотреть отношения с Гонконгом после вступления в силу закона о национальной безопасности специального административного района КНР, сообщает радиостанция Radio New Zealand.
"Правительство поручило чиновникам пересмотреть все аспекты политики Новой Зеландии в отношении Гонконга с тем, чтобы определить соответствующий характер нашего дальнейшего сотрудничества", — заявил министр.
По его словам, пересмотр коснется "соглашений об экстрадиции, контроля за экспортом стратегически важных товаров и рекомендаций по поездкам" в специальный административный район КНР.
Закон о защите национальной безопасности Гонконга, одобренный парламентом Китая, вступил в силу 30 июня. В законе обозначены правила касательно предотвращения, пресечения и наказания совершаемых в Гонконге четырех видов преступлений, включая сепаратистскую деятельность, попытки подрыва государственной власти, террористическую деятельность, вступление в сговор с иностранными государствами или силами, находящимися за границей, с целью поставить под угрозу национальную безопасность.
Законопроект о нацбезопасности вызвал недовольство антиправительственных сил Гонконга и ряда западных чиновников, которые увидели в нем желание Пекина ужесточить контроль над автономией.
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В мире , Азия , Законопроекты , Безопасность , Уинстон Питерс , МИД , Гонконг , Китай , Новая Зеландия
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