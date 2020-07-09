Появилось видео протестов в Белграде из-за COVID19 

В Белграде возле здания парламента около 5 тысяч человек вышли на акцию протеста против введения ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса. Протестующие были настроены крайне агрессивно — было сожжено 3 полицейские машины и несколько мусорных контейнера. Некоторым удалось проникнуть в здание парламента. Для разгона толпы полицейские применили слезоточивый газ. Информация о пострадавших и задержанных не уточняется. Протесты начались после введения правительством комендантского часа из-за участившихся случаев заражения COVID-19. По последним данным в Сербии подтверждено 16 719 случаев заболевания, по состоянию на вторник за сутки было выявлено 299 случаев.