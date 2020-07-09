Загадочное морское существо поставило людей в тупик

Жительница австралийского города Херви-Бэй, штат Квинсленд, нашла на пляже Еранган загадочное морское существо. Как сообщает сайт Yahoo News Australia, снимок поставил пользователей соцсети в тупик.

Женщина обнаружила вынесенную на берег странную массу в пятницу, 3 июля. Она опубликовала фотографии существа в местной группе Facebook и попросила ее участников выдвинуть свои версии, объясняющие, что это такое. Она предположила, что это рыба-камень, также известная как бородавчатка.

Пользователи соцсети быстро развенчали ее предположение. Некоторые из них указали, что бородавчатка гораздо больше похожа на камень, чем коричневатый комок с гладкой поверхностью, который она нашла. «Это не рыба-камень. На мой взгляд, больше напоминает мягкий коралл», — написал один из пользователей. «Это точно не рыба-камень, но выглядит уродливо», — поддержал его другой.

Кто-то предположил, что женщина нашла амбру — жидкость из кишечника кашалотов, которая используется при производстве парфюмерии. «Если это амбра, то она стоит много денег. Но, по-моему, эта штука тверже, чем кажется», — заметил один из пользователей.

Также высказывались мнения, что это экскременты акулы, часть тела кита или китовая плацента. Подписчики группы жаловались, что такого снимка достаточно для того, чтобы отбить всякое желание плавать в океане.

Профессор Сэнди Дегнан (Sandie Degnan) из Школы биологических наук Квинслендского университета полагает, что найденное существо, вероятнее всего, является оболочником. «Оболочник — это вид, который представляет собой колонию, состоящую из сотен крошечных асцидий. Асцидии принадлежат к типу хордовые — той же группе животных, что и люди. Из всех животных, которых мы называем беспозвоночными, асцидии — наши ближайшие родственники!», — объяснила Дегнан.

Ранее сообщалось, что тело морского существа, по форме и цвету похожее на мозг, вынесло к берегам США. После долгих обсуждений пользователи пришли к выводу, что происхождение существа гораздо менее экзотично, чем они предполагали сначала — оно относится к классу оболочников.