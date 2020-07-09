Сотрудники крупнейшего авиаконцерна устроили протест

Сотрудники одного из крупнейших авиаконцернов Airbus объявили забастовку в ответ на планы руководства уволить 15 тысяч сотрудников из-за кризиса, вызванного пандемией COVID-19. Об этом сообщает Reuters.

Как отметили представители профсоюза, меры Airbus, связанные с реструктуризацией бизнеса и массовыми сокращениями, носят «чрезмерный» характер — компания подает ужасный пример своими действиями поставщикам. По информации агентства, к акции присоединилось до восьми тысяч работников. Бастующие запланировали марш вдоль одной из взлетно-посадочных полос в аэропорте Тулуза-Бланьяк (Франция).

В ответ на просьбу прокомментировать протестное движение, представители Airbus сослались на заявление генерального директора Гийома Фори , опубликованное в конце июня. По его словам, авиаотрасль столкнулась с тяжелейшим кризисом в своей истории. При этом компания взяла на себя обязательство смягчить социальные последствия принятого плана.

Из-за пандемии коронавируса Airbus оказалась на грани выживания. В течение 2020-2021 годов компания сократит объемы продукции и поставок на 40 процентов. В частности, планируется выпускать не более 40 авиалайнеров наиболее продаваемой серии A320 в месяц, хотя в конце 2019 года обсуждалось увеличение производства с 60 до 63 воздушных судов.