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В Словении сожгли деревянную статую Меланьи Трамп 

Мир24 и ещё 7 52 минуты назад
В городе Севница в Словении сожгли деревянную скульптуру жены президента США Дональда Трампа Меланьи, сообщает агентство Reuters.
Скульптура первой леди США появилась в словенском городе, в котором она выросла, в июле 2019 года. Она напоминала силуэт Меланьи в голубом платье, в котором она присутствовала на инаугурации своего мужа в 2017 году. Автор скульптуры — местный скульптор Алеш Жупевц вырезал статую бензопилой из ствола липы.
Полиция предполагает, что вандалы сожгли статую на День независимости США 4 июля. Скульптуру убрали с ее места, полицейские занимаются поиском вандалов.
Ранее стало известно, что противники президента Дональда Трампа на День независимости США в знак протеста сожгли флаг страны.
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В мире , Видео , Меланья Трамп , Дональд Трамп , Reuters , Севница , Словения , США
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