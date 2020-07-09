Скульптура первой леди США появилась в словенском городе, в котором она выросла, в июле 2019 года. Она напоминала силуэт Меланьи в голубом платье, в котором она присутствовала на инаугурации своего мужа в 2017 году. Автор скульптуры — местный скульптор Алеш Жупевц вырезал статую бензопилой из ствола липы.

Полиция предполагает, что вандалы сожгли статую на День независимости США 4 июля. Скульптуру убрали с ее места, полицейские занимаются поиском вандалов.

Ранее стало известно, что противники президента Дональда Трампа на День независимости США в знак протеста сожгли флаг страны.