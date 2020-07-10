Как писал «Рамблер», ранее главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов рассказал, что Лукашенко и президент России Владимир Путин обсуждали объединение России и Белоруссии на одной из встреч полтора года назад.

Сначала Лукашенко якобы сказал, что у него «своя страна», но затем согласился на объединение и предложил свою кандидатуру на пост вице-президента.

Комментируя рассказ Венедиктова Лукашенко заявил, что Белоруссия ни при каких условиях не откажется от суверенитета.

«Вчера — позавчера в обзоре я прочитал, да и наш друг Венедиктов говорит: это [объединение — прим.ред.] вопрос цены, предложите Лукашенко хорошую цену. Слушайте, нет той цены, которую они могут мне заплатить, чтобы я пошел на их условия», — заявил президент.

По словам Лукашенко, он придерживается убеждения, что «в гробу карманов нет» и миллиарды на том свете не помогут.

«Поэтому мне ничего платить не надо. Это не продается. Суверенитет и независимость не продаются!» — заключил он.

Ранее власти Белоруссии называли одним из основных препятствий интеграции споры о ценах на нефть и газ. Лукашенко также заявлял, что Москва хочет инкорпорировать его страну в состав России под видом глубокой интеграции. Он говорил, что Белоруссию «не мытьем, так катаньем» пытаются включить в состав другой страны.