Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Суверенитет не продается»: Лукашенко ответил Венедиктову 

Мария Иванова и ещё 10 13 минут назад
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его нельзя подкупить, а суверенитет его страны не продается. Об этом сообщается на сайте главы государства.
Как писал «Рамблер», ранее главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов рассказал, что Лукашенко и президент России Владимир Путин обсуждали объединение России и Белоруссии на одной из встреч полтора года назад.
Сначала Лукашенко якобы сказал, что у него «своя страна», но затем согласился на объединение и предложил свою кандидатуру на пост вице-президента.
Комментируя рассказ Венедиктова Лукашенко заявил, что Белоруссия ни при каких условиях не откажется от суверенитета.
«Вчера — позавчера в обзоре я прочитал, да и наш друг Венедиктов говорит: это [объединение — прим.ред.] вопрос цены, предложите Лукашенко хорошую цену. Слушайте, нет той цены, которую они могут мне заплатить, чтобы я пошел на их условия», — заявил президент.
По словам Лукашенко, он придерживается убеждения, что «в гробу карманов нет» и миллиарды на том свете не помогут.
«Поэтому мне ничего платить не надо. Это не продается. Суверенитет и независимость не продаются!» — заключил он.
Ранее власти Белоруссии называли одним из основных препятствий интеграции споры о ценах на нефть и газ. Лукашенко также заявлял, что Москва хочет инкорпорировать его страну в состав России под видом глубокой интеграции. Он говорил, что Белоруссию «не мытьем, так катаньем» пытаются включить в состав другой страны.
Видео дня. Вскрылась правда о романе «папиной дочки» с фигуристом
Комментарии 2
В мире , Видео , СНГ , Выборы на Украине , Санкции , Планы НАТО , Алексей Венедиктов , Александр Лукашенко , Владимир Путин , Эхо Москвы
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
$350 тысяч потратят США на россиян
$350 тысяч потратят США на россиян
Лукашенко сделал заявление об угрозе Белоруссии
Лукашенко сделал заявление об угрозе Белоруссии
Отдыхавший в Турции россиянин проиграл спор и умер
Отдыхавший в Турции россиянин проиграл спор и умер
Российский космонавт оценил корабль Crew Dragon
Российский космонавт оценил корабль Crew Dragon
Видео
Опубликовано видео с места взрыва газа в жилом доме под Кировом
00:50
Опубликовано видео с места взрыва газа в жилом доме под Кировом
Происшествия
Загоревшаяся от удара молнии церковь попала на видео
00:24
Загоревшаяся от удара молнии церковь попала на видео
Происшествия Пожары
Устроивший погром в ресторане рэпер 50 Cent попал на видео
01:21
Устроивший погром в ресторане рэпер 50 Cent попал на видео
Происшествия США
Опубликовано видео тренировки Главного военно-морского парада
00:24
Опубликовано видео тренировки Главного военно-морского парада
Армия Войска
Появилось видео поступления вертолетов Ми-28УБ
00:42
Появилось видео поступления вертолетов Ми-28УБ
Армия
Опубликовано вирусное видео с потопа в Рузе
00:48
Опубликовано вирусное видео с потопа в Рузе
Общество
«Ночной волк» стал иконописцем и попал на видео
03:34
«Ночной волк» стал иконописцем и попал на видео
Общество
Спасенные от потопа пенсионеры попали на видео
01:54
Спасенные от потопа пенсионеры попали на видео
Происшествия
Похищение человека в Екатеринбурге попало на видео
01:43
Похищение человека в Екатеринбурге попало на видео
Происшествия
Сбросивший с 4-го этажа человека павиан попал на видео
01:30
Сбросивший с 4-го этажа человека павиан попал на видео
В мире Африка
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение