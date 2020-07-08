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В Белграде протестующие попытались прорваться в парламент 

News.ru 39 минут назад
В Белграде протестующие штурмуют парламент
Фото: Reuters
Участники акций протеста в столице Сербии предприняли попытку прорыва в здание Скупщины (парламента). Полиция разгоняет их слезоточивым газом и светошумовыми гранатами.
До этого, в ходе ночных беспорядков в Белграде по меньшей мере 43 полицейских и 17 демонстрантов получили ранения. Демонстранты выступают против введения в сербской столице комендантского часа в связи с возобновлением роста числа случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил в эфире национального телевидения RTS директор полиции Белграда Владимир Ребич.
Полиция смогла взять под контроль беспорядки, которые продолжались несколько часов. Серьёзные повреждения получили 43 сотрудника полиции. Есть травмы и среди протестующих, по нашим данным, пострадали 17 демонстрантов, — заявил Ребич.
Власти Сербии снова наращивают больничный фонд на фоне увеличения числа инфицированных коронавирусной инфекцией. Об этом 4 июля заявил министр здравоохранения страны Златибор Лончар. Он уточнил, что временные мощности, рассчитанные на приём 500 пациентов, будут развёрнуты на белградском стадионе «Арена», полностью под коронавирусных больных переоборудуют ортопедическую клинику в Банице. Затем пациентов с COVID-19 начнёт принимать больница в городе Пожаревац.
Как писал NEWS.ru, ранее президент Сербии Александр Вучич объявил о введении в столице комендантского часа в связи с пандемией коронавируса. 7 июля в обращении к нации он назвал ситуацию с COVID-19 в Белграде критической.
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В мире , Златибор Лончар , Александр Вучич , Сербия
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