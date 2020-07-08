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Грызлов заявил об отказе Киева от ряда договорённостей по Донбассу 

RT на русском и ещё 6 1 час назад
Киев отказался от договоренностей с Москвой по Донбассу
Фото: Sergey Dolzhenko / EPA / TASS
Полпред России в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов сообщил, что Киев отказался от договорённостей по составлению списков на обмен и от согласования ряда намеченных участков разминирования.
Как передаёт РИА Новости, об этом Грызлов сказал по итогам заседания группы.
«В ходе сегодняшней конференции Киев отказался от согласованных ранее договоренностей по составлению списков на обмен в соответствии с четырьмя категориями удерживаемых лиц», — сказал он.
По его словам, во время заседания делегация Киева заявила, что «хочет ещё две категории» лиц.
Также он сказал, что Киев не согласовал предложенные Луганском участки разминирования, которые являются критически важными в гуманитарном плане.
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В мире , Украина , Борис Грызлов , Киев
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