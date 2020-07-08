Помпео призвал наказать Россию за поддержку Асада

«Они думают, что их партнерство с режимом Асада принесет политические и экономические выгоды, которые перевешивают любую цену, совесть», — сказал Помпео.

В этой связи госсекретарь попросил «ответственные страны» зафиксировать, как влияют подобные решения на людей, чтобы затем напоминать миру о том, кого поддерживает Россия и Китай.

Накануне Россия и Китай заблокировали предложенную Бельгией и Германией резолюцию Совбеза ООН по продлению трансграничных операций по доставке гуманитарной помощи Сирии через два контрольно-пропускных пункта на границе с Турцией. Москва считает необходимым постепенно сворачивать трансграничный механизм помощи Сирии и предлагает продлить поставки только через один контрольно-пропускной пункт на границе с Турцией. Россия также предложила Совету Безопасности ООН принять свой проект резолюции по помощи Сирии взамен отклоненного.