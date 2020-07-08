Помпео призвал наказать Россию за поддержку Асада

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Помпео призвал наказать Россию за поддержку планов Асада «уморить народ голодом» 

Lenta.ru 43 минуты назад
Госсекретарь США Майк Помпео призвал наказать Россию и Китай за неправильное, по мнению Вашингтона, голосование в Совбезе ООН, в частности, ветирование резолюции о гумпомощи в Сирии. Об этом сообщает РИА Новости.
Глава внешнеполитического ведомства отметил, что в последние месяцы Москва и Пекин злоупотребляют своим правом вето якобы для поддержки стратегии режима сирийского президента Башара Асада — «уморить голодом собственный народ».
«Они думают, что их партнерство с режимом Асада принесет политические и экономические выгоды, которые перевешивают любую цену, совесть», — сказал Помпео.
В этой связи госсекретарь попросил «ответственные страны» зафиксировать, как влияют подобные решения на людей, чтобы затем напоминать миру о том, кого поддерживает Россия и Китай.
Накануне Россия и Китай заблокировали предложенную Бельгией и Германией резолюцию Совбеза ООН по продлению трансграничных операций по доставке гуманитарной помощи Сирии через два контрольно-пропускных пункта на границе с Турцией. Москва считает необходимым постепенно сворачивать трансграничный механизм помощи Сирии и предлагает продлить поставки только через один контрольно-пропускной пункт на границе с Турцией. Россия также предложила Совету Безопасности ООН принять свой проект резолюции по помощи Сирии взамен отклоненного.
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В мире , Видео , Конфликты , Башар Асад , МИД , Совбез ООН , Китай , Москва , Сирия , США
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