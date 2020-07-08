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Офис Зеленского ответил на обвинения в заказе убийства Шария 

Lenta.ru 1 час назад
Офис Зеленского ответил на обвинения в заказе убийства Шария
Фото: @anatolijsharij
Замглавы офиса президента Украины Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко ответил на обвинения в заказе убийства блогера Анатолия Шария, передает РИА Новости.
По словам чиновника, Шарий пытается привлечь внимание к своей «недопартии».
«Всегда легче прикрепиться к тому, у кого выше рейтинг и лучшие цифры. Он пытается прилепиться к Зеленскому и создать искусственный конфликт», — отметил Тимошенко.
Ни офису президента, ни лично Зеленскому неинтересен Шарий, продолжил Тимошенко. «Обвинять в чем-то офис президента или другие структуры — это просто смешно», — заключил он.
Ранее Шарий заявил, что украинские власти заказали его убийство. В своем новом видео блогер, в частности, показал бумагу с рукописным текстом, переданную, по его словам, в испанскую полицию. Это заявление некоего Александра Золотухина, который утверждает, что получил заказ на убийство от людей, которые «имеют непосредственное отношение» к офису Зеленского.
Шарий заявил, что к подготовке преступления причастен Тимошенко, и потребовал официальных комментариев от администрации Зеленского.
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Комментарии
В мире , Украина , Александр Золотухин , Анатолий Шарий , Кирилл Тимошенко , Владимир Зеленский , РИА Новости
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