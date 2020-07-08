Офис Зеленского ответил на обвинения в заказе убийства Шария 

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По словам чиновника, Шарий пытается привлечь внимание к своей «недопартии».

«Всегда легче прикрепиться к тому, у кого выше рейтинг и лучшие цифры. Он пытается прилепиться к Зеленскому и создать искусственный конфликт», — отметил Тимошенко.

Ни офису президента, ни лично Зеленскому неинтересен Шарий, продолжил Тимошенко. «Обвинять в чем-то офис президента или другие структуры — это просто смешно», — заключил он.

Ранее Шарий заявил, что украинские власти заказали его убийство. В своем новом видео блогер, в частности, показал бумагу с рукописным текстом, переданную, по его словам, в испанскую полицию. Это заявление некоего Александра Золотухина , который утверждает, что получил заказ на убийство от людей, которые «имеют непосредственное отношение» к офису Зеленского.

Шарий заявил, что к подготовке преступления причастен Тимошенко, и потребовал официальных комментариев от администрации Зеленского.