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В Чехии допустили ухудшение отношений с Россией на фоне дела Сафронова 

Павел Тиунов 15 минут назад
Российско-чешские отношения с большой долей вероятности могут ухудшиться из-за уголовного дела, возбужденного в отношении советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова, которого обвинили в работе на чешские спецслужбы. Такое мнение ТАСС выразил председатель комиссии Палаты депутатов чешского парламента по контролю за Управлением по внешним связям и информации Павел Блажек.
Ранее, как сообщал «Рамблер», адвокат Сафронова Евгений Смирнов рассказал журналистам подробности засекреченного дела, по которому его подзащитный проходит обвиняемым. По словам юриста, следователи полагают, что Сафронов работал на чешские спецслужбы с 2012 года. Он якобы передавал в Прагу сведения о поставках российского оружия в страны Африки. Известно, что Сафронов свою вину не признает и отказывается давать показания, ссылаясь на право, предоставленное ему 51 статьей Конституции РФ.
Депутат чешского парламента Павел Блажек полагает, что скандал вокруг Сафронова негативно скажется на развитии дипломатических связей между странами.
«Ожидаю ухудшения чешско-российских отношений», — цитирует агентство слова парламентария.
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В мире , Видео , Иван Сафронов , Евгений Смирнов , Роскосмос , ИТАР-ТАСС , Чехия
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