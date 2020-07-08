В Испании раскрыли сеть по вербовке сторонников ИГ* 

Национальная полиция Испании раскрыла незаконную сеть, которая занималась вербовкой и последующей идеологической обработкой сторонников террористической группировки ИГ* в городе Бадалона.

"В минувшее воскресенье сотрудники национальной полиции задержали трех человек в городе Бадалона (провинция Барселона) за их предполагаемое участие в вербовке и идеологической обработке в террористических целях", — сообщается в пресс-релизе полиции.

После операции трое задержанных были передан в суд. Сеть, в которую они входили, привлекала молодых людей к джихадизму.

Агенты начали расследование так называемой "Ячейки Бадалоны" полтора года назад после получения информации, указывающей на то, что задержанные выполняли работу по вербовке и обработке нескольких человек из своего окружения.

Полицейские нашли связь между членами группы и гражданином Испании марокканского происхождения, который уехал в Сирию, чтобы присоединиться к ИГ*, и в конечном итоге умер как боец группировки. По данным полиции, арестованные "проводили регулярные встречи с небольшой группой людей, которых они обучали".

Полиция провела три обыска в домах задержанных, в ходе которых были изъяты электронные материалы, телефоны и различная документация.

*Террористическая организация, запрещенная в России.