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На Украине закрыли одно из 24 дел против Порошенко 

РИА Новости и ещё 5 2 часа назад
На Украине закрыли одно из 24 дел против Порошенко
Фото: РИА Новости
Государственное бюро расследований Украины закрыло дело об отмывании средств и неуплате налогов при продаже завода "Кузница на Рыбальском", в котором фигурировал бывший президент страны Петр Порошенко, сообщил его адвокат Илья Новиков.
Ранее инвестиционные фонды "Прайм Эссетс Кэпитал" и "ВИК", владельцами которых являются Порошенко и депутат Верховной рады Украины от фракции "Блок Петра Порошенко" Игорь Кононенко, подписали договор о продаже судостроительного завода "Кузница на Рыбальском". Покупателем выступила компания Еwins Limited из группы "ТАС", бенефициаром которой является украинский бизнесмен Сергей Тигипко. Стоимость проданных акций не разглашалась в связи с коммерческой тайной.
"Уголовное дело по "Ленинской кузне" (одно из 24 "дел Порошенко") сегодня закрыто, я получил постановление от руководителя следственной группы Олега Корецкого", — написал Новиков в своем Facebook.
По его словам, Корецкий также рассказал, что на следователей оказывалось давление.
"На следователей оказывалось давление, о чем Корецкий согласился рассказать в ближайшее время прессе", — добавил адвокат.
Ранее Порошенко давал показания по делу о продаже завода "Кузница на Рыбальском" и уклонении от уплаты налогов при покупке телеканала "Прямой", а также о злоупотреблении властью и должностными полномочиями.
Завод "Кузница на Рыбальском" в Киеве специализируется на производстве танкеров-химовозов, сухогрузов, контейнеровозов, морозильных рыболовных траулеров, судов специального назначения, котельных агрегатов и судоремонте.
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Комментарии
В мире , Конфликты , Украина , Игорь Кононенко , Петр Порошенко , Сергей Тигипко , Илья Новиков , Верховная Рада
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