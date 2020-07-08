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В США захотели увеличить военную помощь Украине 

Lenta.ru 1 час назад
В США захотели увеличить военную помощь Украине
Фото: Reuters
Представители Демократической партии США, составляющие большинство в палате представителей, захотели увеличить военную помощь Украине. Об этом сообщает Deutsche Welle.
Новое предложение включает увеличение помощи Киеву на 25 миллионов долларов в 2021 году для подготовки личного состава, закупки вооружений и обеспечения работы разведки. Таким образом, общая сумма помощи может составить 275 миллионов долларов. Отмечается, что это один из двух проектов военного бюджета — второй будет представлен республиканцами в сенате, после чего согласовательная комиссия сведет их вместе.
28 мая представители Пентагона сообщили, что Украина добилась успехов в борьбе с коррупцией, и это позволяет поставить ей военную технику на 125 миллионов долларов. Пакет помощи включает в себя мобильные радиолокационные системы и боевые патрульные катера, которые оснащены 30-миллиметровыми автоматическими пушками.
31 января стало известно, что в Белом доме решили не сокращать военную помощь Украине по линии Госдепартамента. В то же время госсекретарь США Майк Помпео на встрече с тогдашним главой МИД Украины Вадимом Пристайко заверил, что Киев получит от Вашингтона полную поддержку в борьбе с «российской агрессией».
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Комментарии
В мире , Вадим Пристайко , МИД , Демократическая партия США , Пентагон , Госдеп США , Киев , США
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