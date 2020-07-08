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Украина разорвала с Россией международный договор 

Алиса Селезнёва 47 минут назад
Украина разорвала с Россией международный договор
Фото: РИА Новости
Правительство Украины на сегодняшнем заседании прекратило действие меморандума о сотрудничестве с Россией в борьбе с терроризмом. Об этом сообщает ТАСС.
Украинская сторона выразила уверенность, что отказ от меморандума, подписанного в июле 2012 года в Ялте, позволит создать «дополнительные правовые и политические основания для защиты национальных интересов Украины».
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Как сообщал «Рамблер», ранее заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что украинская сторона проводит ревизию двусторонних соглашений с Россией и намерена оставить только минимум, необходимый для защиты прав граждан. По его словам, из 453 подписанных ранее двусторонних соглашения к июню 2020 года осталось 300.
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В мире , Украина , Правительство Украины
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