Украина разорвала с Россией международный договор 

Украинская сторона выразила уверенность, что отказ от меморандума, подписанного в июле 2012 года в Ялте, позволит создать «дополнительные правовые и политические основания для защиты национальных интересов Украины».

Как сообщал «Рамблер», ранее заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что украинская сторона проводит ревизию двусторонних соглашений с Россией и намерена оставить только минимум, необходимый для защиты прав граждан. По его словам, из 453 подписанных ранее двусторонних соглашения к июню 2020 года осталось 300.