Разбивший камеру журналистов Порошенко попал на видео 

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Петр Порошенко выбил камеру у журналистов возле суда в Киеве . Экс-президент Украины прибыл к зданию Печерского районного суда, где сегодня ему изберут меру пресечения по делу о незаконном назначении первого замглавы Службы внешней разведки. Ранее сообщалось, что прокуратура попросила отпустить Порошенко под личное обязательство.

У здания судебного органа в поддержку бывшего лидера страны собрались митингующие. Пробираясь сквозь толпу людей, приветствующий своих сторонников Порошенко разбил видеоаппаратуру оператора издания «Наш Киев».