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Разбивший камеру журналистов Порошенко попал на видео 

Алевтина Жаркова 12 минут назад
Петр Порошенко выбил камеру у журналистов возле суда в Киеве. Экс-президент Украины прибыл к зданию Печерского районного суда, где сегодня ему изберут меру пресечения по делу о незаконном назначении первого замглавы Службы внешней разведки. Ранее сообщалось, что прокуратура попросила отпустить Порошенко под личное обязательство.
У здания судебного органа в поддержку бывшего лидера страны собрались митингующие. Пробираясь сквозь толпу людей, приветствующий своих сторонников Порошенко разбил видеоаппаратуру оператора издания «Наш Киев».
В мире , Видео , Политика , Украина , Петр Порошенко , Генпрокуратура РФ , Киев
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