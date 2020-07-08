В 2018 году, как сообщал «Рамблер», Порошенко назначил заместителем руководителя Службы внешней разведки (СВР) Украины Сергея Семочко . Генеральная прокуратура Украины сочла назначение незаконным, возбудила уголовное дело и в июне 2020-го предъявила Порошенко обвинение.

Сегодня в Печерском районном суде Киева состоится заседание по избранию Порошенко меры пресечения по этому делу. Незадолго до его начала перед зданием суда собралась группа сторонников экс-президента Украины, а также журналисты. Проходя мимо них, Порошенко здоровался с поклонниками и разбил камеру оператора съемочной группы «НК плюс».

«Досадный инцидент», — сказано в фейсбуке канала.

Также там опубликована видеозапись произошедшего. На ней видно, как Порошенко вырывает камеру из рук журналиста.

В ходе заседания Печерского суда 18 июня Порошенко сидел рядом с секретарем судебных заседаний, то есть на месте, которое обычно занимают прокуроры. Украинские журналисты допустили, что он сделал это специально.