Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Порошенко набросился на журналиста и разбил его камеру 

Артём Кульша и ещё 3 13 минут назад
Бывший президент Украины Петр Порошенко разбил камеру оператора украинского телеканала «НК плюс». Об этом сообщается в фейсбуке канала.
В 2018 году, как сообщал «Рамблер», Порошенко назначил заместителем руководителя Службы внешней разведки (СВР) Украины Сергея Семочко. Генеральная прокуратура Украины сочла назначение незаконным, возбудила уголовное дело и в июне 2020-го предъявила Порошенко обвинение.
"Замахнулся — бей!" Порошенко обратился к Зеленскому
Сегодня в Печерском районном суде Киева состоится заседание по избранию Порошенко меры пресечения по этому делу. Незадолго до его начала перед зданием суда собралась группа сторонников экс-президента Украины, а также журналисты. Проходя мимо них, Порошенко здоровался с поклонниками и разбил камеру оператора съемочной группы «НК плюс».
«Досадный инцидент», — сказано в фейсбуке канала.
Также там опубликована видеозапись произошедшего. На ней видно, как Порошенко вырывает камеру из рук журналиста.
В ходе заседания Печерского суда 18 июня Порошенко сидел рядом с секретарем судебных заседаний, то есть на месте, которое обычно занимают прокуроры. Украинские журналисты допустили, что он сделал это специально.
Комментарии 91
В мире , Видео , Конфликты , Украина , Сергей Семочко , Петр Порошенко
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пекин намекнул ВОЗ, где искать источник COVID-19
Пекин намекнул ВОЗ, где искать источник COVID-19
Назван возможный мотив советника главы Роскосмоса
Назван возможный мотив советника главы Роскосмоса
Зеленский потерпел фиаско в Донбассе
Зеленский потерпел фиаско в Донбассе
Август обескуражит россиян
Август обескуражит россиян
Видео
Обнаруженная в Нидерландах камера пыток попала на видео
01:39
Обнаруженная в Нидерландах камера пыток попала на видео
Опубликовано видео ликвидации возгораний в лесах Якутии
00:31
Опубликовано видео ликвидации возгораний в лесах Якутии
Джонни Депп и Эмбер Херд прибыли в суд и попали на видео
01:02
Джонни Депп и Эмбер Херд прибыли в суд и попали на видео
Последствия урагана в Подмосковье попали на видео
00:39
Последствия урагана в Подмосковье попали на видео
Россиянам пришлось спасаться от смерча
00:17
Россиянам пришлось спасаться от смерча
Разбивший камеру журналистов Порошенко попал на видео
00:25
Разбивший камеру журналистов Порошенко попал на видео
В мире Политика
Подвергший опасности журналистов президент Бразилии попал на видео
00:30
Подвергший опасности журналистов президент Бразилии попал на видео
В мире Политика
Масштабные пожары в Луганской области попали на видео
00:37
Масштабные пожары в Луганской области попали на видео
Происшествия В мире
Опубликовано видео работы зенитно-ракетных комплексов
00:24
Опубликовано видео работы зенитно-ракетных комплексов
Армия Войска
Опубликовано видео обвала кирпичной обшивки у жилого дома
01:02
Опубликовано видео обвала кирпичной обшивки у жилого дома
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение