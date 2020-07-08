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Подвергший опасности журналистов президент Бразилии попал на видео 

Алевтина Жаркова 22 минуты назад
На президента Бразилии Жаира Болсонару подают в суд журналисты, присутствовавшие на пресс-конференции в тот момент, когда он снял маску. Вчера стало известно, что у политика был обнаружен коронавирус. Об этом 65-летний глава государства сообщил в прямом эфире по телевидению.
Во время общения с журналистами Болсонару, рассказывая о своем самочувствии, позволил себе снять с лица средство индивидуальной защиты, подвергнув опасности присутствующих репортеров. Сообщается, что действия президента подпадают под две уголовные статьи бразильского законодательства.
В мире , Видео , Политика , Происшествия , Бразилия
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