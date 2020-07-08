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Украина выдворила задержанных россиян 

Алиса Селезнёва 7 минут назад
Россиян выдворили с Украины
Фото: РИА Новости
Двое россиян, задержанные на территории Украины, сегодня принудительно выдворены за пределы страны. Об этом в своем Telegram-канале сообщил Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины.
«8 июля оперативники Департамента стратегических расследований с сотрудниками Государственной миграционной службы Украины принудительно выдворили двух граждан Российской Федерации за пределы страны», — отмечается в сообщении.
При этом в ведомстве подчеркнули, что россияне были задержаны 7 июля во время спецоперации в Киеве, «работали на спецслужбы Кремля и планировали совершение тяжких преступлений с целью дестабилизации ситуации в государстве».
Пойман "куратор" руководства ДНР
Как сообщал «Рамблер», ранее Службы безопасности Украины заявила, что в Киеве 7 июля был задержан внештатный представитель специальных служб России, который был одним из кураторов руководства самопровозглашенной Донецкой народной республики и общался с обвиняемыми по делу о крушении малазийского «Боинга» в Донбассе.
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В мире , Происшествия , СБУ
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