Россиян выдворили с Украины

Двое россиян, задержанные на территории Украины, сегодня принудительно выдворены за пределы страны. Об этом в своем Telegram-канале сообщил Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины.
«8 июля оперативники Департамента стратегических расследований с сотрудниками Государственной миграционной службы Украины принудительно выдворили двух граждан Российской Федерации за пределы страны», — отмечается в сообщении.
При этом в ведомстве подчеркнули, что россияне были задержаны 7 июля во время спецоперации в Киеве, «работали на спецслужбы Кремля и планировали совершение тяжких преступлений с целью дестабилизации ситуации в государстве».
Как сообщал «Рамблер», ранее Службы безопасности Украины заявила, что в Киеве 7 июля был задержан внештатный представитель специальных служб России, который был одним из кураторов руководства самопровозглашенной Донецкой народной республики и общался с обвиняемыми по делу о крушении малазийского «Боинга» в Донбассе.