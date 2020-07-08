Россиян выдворили с Украины

Двое россиян, задержанные на территории Украины , сегодня принудительно выдворены за пределы страны. Об этом в своем Telegram-канале сообщил Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины.

«8 июля оперативники Департамента стратегических расследований с сотрудниками Государственной миграционной службы Украины принудительно выдворили двух граждан Российской Федерации за пределы страны», — отмечается в сообщении.

При этом в ведомстве подчеркнули, что россияне были задержаны 7 июля во время спецоперации в Киеве, «работали на спецслужбы Кремля и планировали совершение тяжких преступлений с целью дестабилизации ситуации в государстве».