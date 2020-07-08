Аналитическая служба Рамблера попросила россиян оценить, какова, по их мнению, вероятность военного конфликта России Украины , где 1 — шансы равны нулю, 5 — 100% вероятность.

59% опрошенных уверены в том, что военного конфликта точно не намечается. Свое мнение они подкрепили ответом, выбрав цифру «1».

Однако 13% респондентов оценили на «5» вероятность военного конфликта Киева и Москвы. Они предполагают, что дело точно дойдет до военного противостояния.

11% проголосовавших выбрали цифру «2». Они сильно сомневаются в том, что боевые действия начнутся.

Другие же 11% участников остановили свой выбор на цифре «3». Шансы, по их мнению, не так велики, однако они есть.

6% россиян выбрали цифру «4», что говорит об уверенности в развязывании войны, но не стопроцентной.

В опросе приняли участие 7546 человек.

Президент Украины Владимир Зеленский начал активную подготовку к военному противостоянию с Россией, сообщает издание «Главред». К такому выводу пришел политический эксперт Андрей Головачев, проанализировав громкое заявление главкома украинскими Военно-морскими силами (ВМС) Алексея Неижпапы.

Ранее, как сообщал «Рамблер», главнокомандующий ВМС Украины заявил, что на Украине рассматривается возможность ведения войны с Россией, если последняя вторгнется в Херсонскую область с целью обеспечения Крыма пресной водой. При этом Алексеей Неижпапа подчеркнул, что в этом случае в первую очередь будут атакованы вооруженные силы, располагающиеся на полусторове.