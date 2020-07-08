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Россияне отреагировали на готовность Украины воевать с РФ 

Лера Букина 56 минут назад
Аналитическая служба Рамблера попросила россиян оценить, какова, по их мнению, вероятность военного конфликта России и Украины, где 1 — шансы равны нулю, 5 — 100% вероятность.
Зеленский готовится к войне с Россией
59% опрошенных уверены в том, что военного конфликта точно не намечается. Свое мнение они подкрепили ответом, выбрав цифру «1».
Однако 13% респондентов оценили на «5» вероятность военного конфликта Киева и Москвы. Они предполагают, что дело точно дойдет до военного противостояния.
11% проголосовавших выбрали цифру «2». Они сильно сомневаются в том, что боевые действия начнутся.
Другие же 11% участников остановили свой выбор на цифре «3». Шансы, по их мнению, не так велики, однако они есть.
6% россиян выбрали цифру «4», что говорит об уверенности в развязывании войны, но не стопроцентной.
В опросе приняли участие 7546 человек.
Президент Украины Владимир Зеленский начал активную подготовку к военному противостоянию с Россией, сообщает издание «Главред». К такому выводу пришел политический эксперт Андрей Головачев, проанализировав громкое заявление главкома украинскими Военно-морскими силами (ВМС) Алексея Неижпапы.
Ранее, как сообщал «Рамблер», главнокомандующий ВМС Украины заявил, что на Украине рассматривается возможность ведения войны с Россией, если последняя вторгнется в Херсонскую область с целью обеспечения Крыма пресной водой. При этом Алексеей Неижпапа подчеркнул, что в этом случае в первую очередь будут атакованы вооруженные силы, располагающиеся на полусторове.
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В мире , Видео , Владимир Зеленский
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