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Украинцы потребовали отставки Зеленского 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 2 3 часа назад
Украинцы потребовали отставки Зеленского
Фото: Reuters
На сайте президента Украины появилась петиция с требованием отставки главы государства Владимира Зеленского из-за несоблюдения им своих обещаний.
«8 апреля 2019 в программе «Право на власть» Владимир Зеленский пообещал подать в отставку, если нарушит закон. Этим он обнадежил и получил поддержку 73% избирателей во втором туре, который прошел через четыре дня после того заявления. 7 июля 2020 президент Владимир Зеленский признался, что не задекларировал огромную сумму доходов от продажи ОВГЗ и этим нарушил закон «О предупреждении коррупции», — говорится в тексте петиции на сайте Зеленского.
Автор петиции — политтехнолог Виктор Уколов.
Петиция была размещена в среду, 8 июля, и успела набрать 2 тыс. 440 голосов «за». Для того чтобы петицию рассмотрел президент Украины, необходимы подписи 25 тыс. человек. До окончания голосования осталось 92 дня.
Ранее на сайте Зеленского 25 тыс. голосов набрала петиция о вреде здоровья от вышек 5G.
Напомним, на Украине сократилось число доверяющих главе государства Владимиру Зеленскому жителей страны. Так, ему доверяют 41% опрошенных, однако доля тех, кто ему не доверяет, составляет 51%.
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В мире , Украина , Виктор Уколов , Владимир Зеленский
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