Слушание о золоте скифов снова забуксовало

Объективность одного из судей, занимающихся рассмотрением дела о скифском золоте, вновь поставлена под сомнение, сообщила официальный представитель Апелляционного суда Амстердама Мелисса Зейлстра.

«В настоящее время дата вынесения решения по делу о скифском золоте не определена, поскольку в отношении одного из судей вновь затребован отвод», — передает ТАСС слова представителя суда.

«Не определена и дата слушаний для рассмотрения этого вопроса», — добавила Зейлстра.

По словам официального представителя, это будет сделано позднее, через две-три недели.

В июле 2019 года Апелляционный суд Амстердама отложил решение по делу о так называемом «скифском золоте», потребовав дополнительную информацию. Российская сторона предоставила доказательства того, что золото скифов принадлежит музеям Крыма.

Коллекция скифского золота была вывезена в Амстердам в феврале 2014 года, до воссоединения Крыма с Россией. После этого российская и украинская стороны начали спор о принадлежности артефактов. В 2016 году окружной суд Амстердама принял решение о передаче коллекции Киеву, однако крымская сторона подала апелляцию.

Напомним, в сентябре Крым предоставил суду неоспоримые доказательства по скифскому золоту.