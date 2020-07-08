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В деле о золоте скифов поставили под сомнение объективность судьи 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 3 1 час назад
Слушание о золоте скифов снова забуксовало
Фото: РИА Новости
Объективность одного из судей, занимающихся рассмотрением дела о скифском золоте, вновь поставлена под сомнение, сообщила официальный представитель Апелляционного суда Амстердама Мелисса Зейлстра.
«В настоящее время дата вынесения решения по делу о скифском золоте не определена, поскольку в отношении одного из судей вновь затребован отвод», — передает ТАСС слова представителя суда.
«Не определена и дата слушаний для рассмотрения этого вопроса», — добавила Зейлстра.
По словам официального представителя, это будет сделано позднее, через две-три недели.
В июле 2019 года Апелляционный суд Амстердама отложил решение по делу о так называемом «скифском золоте», потребовав дополнительную информацию. Российская сторона предоставила доказательства того, что золото скифов принадлежит музеям Крыма.
Коллекция скифского золота была вывезена в Амстердам в феврале 2014 года, до воссоединения Крыма с Россией. После этого российская и украинская стороны начали спор о принадлежности артефактов. В 2016 году окружной суд Амстердама принял решение о передаче коллекции Киеву, однако крымская сторона подала апелляцию.
Напомним, в сентябре Крым предоставил суду неоспоримые доказательства по скифскому золоту.
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В мире , Украина , ИТАР-ТАСС
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