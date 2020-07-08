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Китай расхвалил отношения с Россией 

Lenta.ru и ещё 5 51 минуту назад
Китай расхвалил отношения с Россией
Фото: РИА Новости
Отношения Китая с Россией по вопросам стратегической безопасности превосходны, страны находятся в постоянном контакте. Таким образом российско-китайское сотрудничество расхвалил глава департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун, передает РИА Новости.
«На самом деле мы поддерживаем постоянный контакт с российскими партнерами. Сотрудничество между двумя сторонами превосходное. Мы контактируем эффективно. Я бы не назвал это переговорами, я бы назвал это консультациями по очень важным вопросам, по стратегическим вопросам», — приводит агентство его слова.
Фу Цун рассказал, что вскоре встретится со старшими сотрудниками российского диппредставительства в Пекине, а также все время поддерживает связь с заместителем министра иностранных дел России Сергеем Рябковым — дипломаты обсуждают контроль над вооружениями и проблему ядерных технологий Ирана.
Россия, США и Китай в данный момент ведут переговоры о включении китайской стороны в новый договор о сдерживании ядерных потенциалов. Американцы требуют учесть в нем все новые виды боеголовок, китайцы — сокращения американских вооружений до уровня КНР.
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В мире , Политика , Сергей Рябков , МИД , РИА Новости , Китай
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