Китай расхвалил отношения с Россией 

Отношения Китая Россией по вопросам стратегической безопасности превосходны, страны находятся в постоянном контакте. Таким образом российско-китайское сотрудничество расхвалил глава департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун, передает РИА Новости.

«На самом деле мы поддерживаем постоянный контакт с российскими партнерами. Сотрудничество между двумя сторонами превосходное. Мы контактируем эффективно. Я бы не назвал это переговорами, я бы назвал это консультациями по очень важным вопросам, по стратегическим вопросам», — приводит агентство его слова.

Фу Цун рассказал, что вскоре встретится со старшими сотрудниками российского диппредставительства в Пекине, а также все время поддерживает связь с заместителем министра иностранных дел России Сергеем Рябковым — дипломаты обсуждают контроль над вооружениями и проблему ядерных технологий Ирана.

Россия, США и Китай в данный момент ведут переговоры о включении китайской стороны в новый договор о сдерживании ядерных потенциалов. Американцы требуют учесть в нем все новые виды боеголовок, китайцы — сокращения американских вооружений до уровня КНР.