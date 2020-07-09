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В США наметился передел власти 

Lenta.ru и ещё 9 18 минут назад
В США наметился передел власти
Фото: Yuri Gripas / Reuters
Демократическая партия США при сохранении текущей политической ситуации намерена устроить передел власти не только с помощью победы на президентских выборах, но и благодаря выборам в Конгресс и в отдельных штатах, которые будут проходить параллельно. Об этом пишет Politico.
По мнению авторов издания и опрошенных ими экспертов, демократы задумались о том, что в нынешних условиях они способны вернуть себе контроль над сенатом Конгресса — верхней палаты парламента, большинство в которой сейчас принадлежит республиканцам (53 мандата из 100), а также укрепить свое положение в палате представителей, нижней палате Конгресса. По мнению политического консультанта Саймона Розенберга, одного из творцов успеха демократов на выборах в палату представителей в 2018 году, сложившаяся ныне обстановка способствует возможности одержать новую победу.
Помимо этого Демократическая партия намерена вернуть себе или упрочить большинство в местных законодательных органах и по возможности победить на губернаторских выборах даже в тех штатах, которые в последние годы являются традиционно республиканскими, например, Техас и Джорджия. «Сейчас мы ничего не исключаем», — говорит Анита Данн, старший советник Джо Байдена, вероятного кандидата от Демпартии на президентских выборах. Как сообщает Politico, демократы могут развернуть соответствующую кампанию в том случае, если рейтинги действующего президента Дональда Трампа не вырастут и к осени.
«Это не только выпадающий раз в 20 лет случай, когда перераспределение [власти] приходится на год президентских выборов, но и уникальная возможность, когда президент выглядит настолько слабым», — пишет издание.
В Республиканской партии скептически относятся к таким планам оппонентов. Бывший губернатор штата Висконсин Скотт Уокер напомнил, что демократы давали подобные прогнозы и в 2016 году, когда Трамп обошел на президентских выборах экс-госсекретаря Хиллари Клинтон. Однако среди республиканцев есть и те, кто признает возможность подъема Демпартии в 2020 году даже в таких консервативных штатах, как Техас.
В ноябре этого года в США, помимо президентских выборов, пройдут очередные выборы в палату представителей, куда будут выбирать всех 435 конгрессменов, и перевыборы 35 сенаторов Конгресса. Кроме того, в 11 штатах и двух территориях под управлением США (Американское Самоа и Пуэрто-Рико) пройдут губернаторские выборы.
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Комментарии 17
В мире , Скотт Уокер , Хиллари Клинтон , Джозеф Байден , Дональд Трамп , Демократическая партия США , Республиканская партия США , США
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