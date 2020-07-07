Руководитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что пик пандемии коронавируса в мире еще впереди, сообщает ТАСС. По его словам, в некоторых странах смертность от инфекции продолжает расти.

Глава ВОЗ подчеркнул, что в начале вспышки коронавируса за 12 недель было зарегистрировано 400 тысяч случаев заражения. При этом, уверяет Гебрейесус, только за прошедшие выходные было зафиксировано столько же случаев заболевания COVID-19. Он выразил уверенность, что мир еще не вышел на пик пандемии.

По его словам, некоторые страны достигли больших успехов в борьбе с распространением инфекции, таким образом «выровняв» показания смертности от коронавируса в среднем по миру.

Однако в мире, уверяет глава ВОЗ, существуют государства, где количество летальных исходов растёт. Согласно статистическим данным, в настоящее время в мире насчитывается более 11 млн случаев заражения коронавирусной инфекцией и более 535 тысяч смертей.

Ранее, как сообщал «Рамблер», вирусолог Хендрик Штрик предрек наступление в Европе второй вспышки коронавируса осенью 2020 года. По его мнению, респираторные заболевания, в список которых попал и COVID-19, активнее всего распространяются в холодную погоду.