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В Китае в один день с бубонной чумой нашли еще одну смертоносную болезнь 

Lenta.ru 2 часа назад
В Китае нашли еще одну смертоносную болезнь
Фото: Reuters
В Китае выявили случай заболевания лихорадкой денге вслед за официальным подтверждением распространения в стране бубонной чумы. Об этом во вторник, 7 июля, сообщает телекомпания CCTV на странице в социальной сети Sina Weibo.
Смертоносное вирусное заболевание, передающееся инфицированным через укусы комаров, было диагностировано у жителя восточного Гуанде в воскресенье, 5 июля. Такое заявление сделали власти региона в социальных сетях, однако в настоящее время сообщение удалено. В тот же день в Китае был подтвержден случай заражения бубонной чумой в северной части Внутренней Монголии.
Заразившийся лихорадкой данге пациент получает лечение в местной больнице. Недавно он вернулся из путешествия по таким странам как Индия, Мьянма, Пакистан, пишет Daily Mail. В близлежащих регионах проводятся противовирусные мероприятия.
В китайском автономном районе на границе с Монголией подтвержден один случай заражения бубонной чумой. В связи с эпидемиологической опасностью город Баян-Нур заблокирован для въезда и выезда.
В начале июля вспышка бубонной чумы была зафиксирована в граничащей с Россией Западной Монголии. В больницу доставили 27-летнего мужчину и женщину (возраст не уточняется). Последняя находилась в критическом состоянии. После заболевания с ней прямо контактировали 60 человек и косвенно — 400. Известно, что причиной заражения послужило то, что оба жителя Монголии употребили в пищу сырое мясо сурка.
Специалист по особо опасным инфекциям доктор медицинских наук Владислав Жемчугов оценил опасность вспышки бубонной чумы в Китае и Монголии для России. По его словам, в этом нет ничего страшного, так как восточные страны привыкли к возникновению очагов чумы, и там существуют специальные службы, которые на протяжении многих лет не дают болезни распространяться.
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В мире , Китай , Монголия
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