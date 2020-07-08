В провокационном интервью глава ВМС Украины Алексей Неижпапа заявил о подготовке к конфронтации с Россией . В частности, по словам контр-адмирала, Украина способна ударить ракетами «Нептун» по Севастополю . Зачем делаются подобные заявления, нагнетающие антироссийскую истерию на Украине, разбиралась «Страна».

На днях журналисты побеседовали с недавно назначенным командиром Военно-морских сил Алексеем Неижпапой. Интервью, подготовленном изданием «Думская», разошлось на массу резонансных цитат Неижпапы, которые проливают свет и на работу ВМС Украины, и на личность самого военного.

Главное из сказанного — заявление командующего ВМСУ о подготовке к войне с Россией в ближайшее время. То есть слухи о наступлении РФ на Херсонскую область, которые в последнее время распространяют в Украине, фактически легализуются на уровне военного руководства страны. Хотя в России их уже опровергли.

Командующий ВМС заявил о том, что Украина имеет ракеты, способные долететь до Севастополя, и предрек жертвы среди гражданского населения. А поводом для войны, по мнению Неижпапы, могут стать попытки России восстановить канал, по которому в Крым шла вода с материка.

«Страна» разбиралась в откровениях военного.

О войне с Россией и «херсонском прорыве»

Самая громкая часть интервью с Неижпапой — о якобы скором нападении России на Украину. Но обо всем по порядку.

Первый раз глава ВМС коснулся боевой тематики в контексте разговора о крейсере «Украина». Неижпапа сообщил о том, что этот корабль не будет входить в состав Военно-морских сил. Поскольку это океанский корабль старого советского проекта, огромный, энергоемкий и так далее. И, главное, нет смысла его использовать — корабль был задуман как «убийца авианосцев». Его задачей в 80-е годы прошлого века было уничтожение авианосных ударных групп Соединенных Штатов . А у Украины таких задач нет. Зато есть другие.

«Нам надо уничтожать российские корабли, а у них таких авианосцев пока еще нет. Единственный их авианесущий корабль — «Адмирал Кузнецов‟, он находится на ремонте, который грозит стать вечным. В общем, авианосцев у России нет, поэтому „убийцы авианосцев‟ Украине не нужны“, — говорит Алексей Неижпапа.

Далее Алексей Неижпапа говорит о войне с РФ более конкретно. „Мы готовимся к полномасштабной военной конфронтации, понимая, что если таковая произойдет, то, к сожалению, будет много потерь — и наших воинов, и гражданского населения. Многие сейчас этого не понимают — хотя в стране седьмой год идет война“, — говорит командир ВМС Украины.

В частности, он ведет речь о том, что российские войска попытаются прорваться из Крыма на юг Херсонской области, чтобы пустить воду из Днепра в Северо-Крымский канал.

Интересно, что Неижпапа отзывается о России в стиле Петра Порошенко , называя ее „Российской империей“. „Я не исключаю таких действий со стороны Российской империи. Мы готовимся. Все рассказать не могу, но вот вам маленький факт. Дальность ракетного комплекса „Нептун‟ позволяет применять его с материковой Украины на подходах к Севастополю. Вот там и посмотрим“, — говорит Неижпапа.

Итого: если Россия попытается прорваться в Херсонскую область, Украина ударит по Севастополю из ракетного комплекса „Нептун“. Вычислять степень российской агрессии Неижпапа планирует так: „Как только мы поймем, что в Крыму начнет восстанавливаться канал, туда будет вливаться финансовый ресурс Российской империи (да, я так их называю: это империя с диктатором во главе), то это будет верным сигналом того, что РФ готовится к полномасштабной конфронтации. И тогда нам придется отвечать на вызовы“.

Кстати, в Кремле уже прокомментировали заявление Неижпапы. „Это абсолютная глупость. Это искусственное нагнетание антироссийской истерии в Украине, к нашему сожалению, которая никоим образом не способствует урегулированию ситуации на юго-востоке“, — сказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков

Отметим, что заявление Неижпапы далеко не первое предсказание скорой войны с Россией „из-за воды в Крым“, которое звучит в последнее время на Украине. Ранее об этом заявлял заместитель министра иностранных дел, различные политики и экс-силовики, близкие к Петру Порошенко, а также отставные американские генералы и дипломаты.

Вероятность подобного сценария развития событий прокомментировал главред „Страны“ Игорь Гужва

“Вторжение России на Украину.

Хор голосов его предсказателей уже настолько мощный, что иногда даже на всякий случай хочется взглянуть на календарь — какой год на дворе? 2020 или же 2014?

Пару лет назад говорил с одним российским экспертом, который сказал примерно следующее: „Нынешняя стратегия России — не воевать с Украиной, а забыть о ней. Точнее, сделать так, чтобы Россия могла жить, никак от происходящего с Украиной не завися. Эта стратегия может измениться только в случае трех очень гипотетических вариантов. Первое — Украина сама вдруг нападет на Россию. Второе — на Украине произойдет масштабная дестабилизация, развал всей вертикали власти и появится возможность зайти в виде миротворцев. Третье — президентом России станет человек формата Стрелкова, который сделает тему „воссоединения русского народа‟ национальной идеей. Но пока Путин у власти, стратегия — не воевать, а забыть. Тем более опыт Донбасса показал, что война не решает проблемы России, а создает их‟.

И, в общем-то, все последние годы подтверждали верность этой оценки.

“Забыть‟ об Украине мешали главным образом две вещи.

1. Транзит газа в Европу. Для решения этого вопроса и строились обходные газопроводы.

2. Санкции, привязанные к Донбассу и выполнению Минских соглашений (санкции, привязанные к Крыму, существенно по России не били). Для решения этого вопроса Москва пытается склонить Украину к выполнению политической части Минских соглашений (просто так отдать Донбасс Киеву — это сильная потеря лица и Путин на это не пойдет). А если склонить не получится, то констатировать смерть Минских соглашений, убедить в этом постепенно Германию и Францию, на этом основании еще через какое-то время убедить ЕС снять санкции с России (ведь если нет Минских соглашений, то и санкции за их невыполнение не нужны), а затем легитимизировать „ДНР‟ и „ЛНР‟. А там, глядишь, со временем что-то и внутри Украины поменяется и появится возможность на каком-то уровне наладить отношения. Именно это, а не война, и есть реальная стратегия России на сейчас.

Еще один момент — это возобновление подачи воды в Крым. Это болезненная проблема, но с ней как-то живут и уже тем более начинать ради ее решения войну, чтоб обнулить работу по двум главным направлениям, Россия точно не будет.

Такая ситуация на сейчас.

Но, как ни парадоксально, поменять эту ситуацию могут как раз те, кто громче всего сейчас кричат о грядущей войне.

Речь идет о Порошенко, Турчинове и Ко. С разных сторон поступает информация, что на осень-зиму они готовят массовые акции протеста с целью смены власти по образцу 2014 года. Для этого предполагается сильно раскачать ситуацию в стране и сделать так, чтобы Зеленский сбежал, как Янукович.

Естественно, это чревато полной дестабилизацией и развалом и без того расшатанной системы власти. Воспользуется ли этим Россия? Вполне может быть. Но подведут к этому отнюдь не „реваншисты‟, которыми сейчас всех пытаются пугать Порошенко и Турчинов.

Кстати, о „реваншистах‟. Как раз им дестабилизация ситуации не выгодна. Несмотря на многие бравурные заявления, „улицу‟ они не контролируют, силовых подразделений у них нет. Залог успешности их стратегии в другом — постепенно через медиа менять повестку дня страны, менять общественные настроения. И, если все пойдет хорошо, то через какое-то время на очередных (или внеочередных) выборах Рады создать большинство вместе с родственной частью „слуг народа‟.

Но это путь легитимных выборов, а не майданов и переворотов. Вероятно, чтоб сорвать такой ход событий, „партия войны‟ и качает ситуацию, понимая, что время работает не в их пользу. Но последствия этой раскачки могут на сей раз для ее инициаторов оказаться намного тяжелее, чем просто поражение на выборах“.

Корабль из США — „военный хлам“

Отдельные части интервью с Алексеем Неижпапой касались американской помощи и стремлении в НАТО . Фрегат Oliver Hazard Perry, который американцы предлагали отдать Украине в 2018 году, в ВМС уже не ждут. Неижпапа фактически прямым текстом назвал этот корабль военным хламом.

“Он был разработан в 70-х годах прошлого столетия. Да, это самый массовый тип американских фрегатов, построенных после Второй мировой войны. Однако это очень старые корабли. Его системы устарели. С них, еще когда они служили в составе флота США, сняли ракетное вооружение, использовались только артиллерийские системы. Из состава действующего флота они были исключены в 2015 году и уже пять лет находятся в резерве как устаревшие“, — сказал военный, добавив, что дешевле купить новые корветы, чем реконструировать этот фрегат.

В это же время Киев ждет из США катера Mark VI. Неижпапа рассказывает, что их будет 16 штук, с ракетными комплексами на борту.

Правда, военный не упоминает, что, в отличие от кораблей, которые были в употреблении 40 лет, эти новые катера американцы не отдают бесплатно, а продают. Причем, недешево — 600 миллионов долларов за партию.

В интервью Алексей Неижпапа рассказывает о любви к родине. Он, кстати, уроженец Севастополя, где прожил вплоть до аннексии Крыма.

Неижпапа рассказал, что, когда полуостров аннексировали, он был на учебе в Киеве. Вернулся. Там, по его словам, его встретил эфэсбэшник и спросил, кому он будет подчиняться. Далее между Неижпапой и эфэсбэшником, по словам первого, состоялся такой диалог.

“Я сказал: „Вопрос (о том кому подчиняться — прим. ред.) не рассматривается. Ответьте мне лучше на два вопроса‟. Он говорит: „Давайте‟. Я продолжаю: „Вот вы назвали свой атомный подводный крейсер „Юрий Долгорукий‟. Кто такой был Юрий Долгорукий?‟ Он отвечает: „Основатель Москвы. Князь‟. Я говорю: „Ну да, Москвы. А князь чей?‟ Он не мог понять. Я говорю: „Князь Киевский. И похоронен в Киеве‟. После этого он молча развернулся и больше я его не видел никогда“, — рассказывает Алексей Неижпапа.

Возможно, если бы он сообщил о таком несложном способе отпугивания российских силовиков в 2014 году, то Крым в итоге не был бы захвачен.

Вместе с Алексеем Неижпапой из Севастополя на Украину шесть лет назад переехала вся его семья. Перед женой, по его словам, он поставил ультиматум: или она уезжает с ним, или он едет сам и больше не возвращается никогда. Женщина приняла его условия. Позже скончался ее отец, и Неижпапа не отпустил ее на похороны в Крым.