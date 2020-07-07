Зеленский признался в нарушении закона

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Семья президента Украины Владимира Зеленского не задекларировала в установленный законом срок средства, полученные от операций с облигациями. Об этом во вторник сообщила пресс-служба главы государства.

"Президент Украины Владимир Зеленский лично проинформировал Национальное агентство по предупреждению коррупции о нарушении им законодательства в связи с непредоставлением сообщений о существенных изменениях в имущественном состоянии", — говорится в сообщении пресс-службы.

При этом уточняется, что имеются в виду финансовые операции семьи украинского лидера, связанные с облигациями.

"В 2019 году семья главы государства получила средства в счет погашения стоимости облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на сумму 5,1 млн гривен (около $188 тыс.) и осуществила расходы на приобретение ОВГЗ в сумме 5,2 млн гривен (около $191,5 тыс.). Соответственно, стоимость этих облигаций превышала 50 [размеров] прожиточных минимумов. Согласно законодательству, Зеленский должен был подать в реестр деклараций сообщение о существенных изменениях в имущественном состоянии в течение 10 дней с момента покупки и продажи ОВГЗ. Однако в реестр не поступали такие сообщения", — уточнили в офисе Зеленского.

В пресс-службе подчеркнули, что глава государства признает равенство всех перед законом, поэтому "готов нести ответственность за нарушения".

На сообщение пресс-службы офиса президента уже отреагировал бывший вице-премьер страны, экс-министр социальной политики Павел Розенко , потребовав от Зеленского уйти в отставку.