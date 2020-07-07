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Зеленский признался в нарушении антикоррупционного законодательства 

ТАСС и ещё 12 3 часа назад
Зеленский признался в нарушении закона
Фото: РИА Новости
Семья президента Украины Владимира Зеленского не задекларировала в установленный законом срок средства, полученные от операций с облигациями. Об этом во вторник сообщила пресс-служба главы государства.
"Президент Украины Владимир Зеленский лично проинформировал Национальное агентство по предупреждению коррупции о нарушении им законодательства в связи с непредоставлением сообщений о существенных изменениях в имущественном состоянии", — говорится в сообщении пресс-службы.
При этом уточняется, что имеются в виду финансовые операции семьи украинского лидера, связанные с облигациями.
"В 2019 году семья главы государства получила средства в счет погашения стоимости облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на сумму 5,1 млн гривен (около $188 тыс.) и осуществила расходы на приобретение ОВГЗ в сумме 5,2 млн гривен (около $191,5 тыс.). Соответственно, стоимость этих облигаций превышала 50 [размеров] прожиточных минимумов. Согласно законодательству, Зеленский должен был подать в реестр деклараций сообщение о существенных изменениях в имущественном состоянии в течение 10 дней с момента покупки и продажи ОВГЗ. Однако в реестр не поступали такие сообщения", — уточнили в офисе Зеленского.
В пресс-службе подчеркнули, что глава государства признает равенство всех перед законом, поэтому "готов нести ответственность за нарушения".
На сообщение пресс-службы офиса президента уже отреагировал бывший вице-премьер страны, экс-министр социальной политики Павел Розенко, потребовав от Зеленского уйти в отставку.
"Господин президент, мы ждем. Исполнения предвыборных обещаний. Внесения заявления об отставке с должности президента", — написал он на своей странице в Facebook.
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Комментарии
В мире , Конфликты , Политика , Украина , Владимир Зеленский , Павел Розенко
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