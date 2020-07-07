Лукашенко сменил главу военной разведки 

Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел кадровые перестановки в руководстве вооруженных сил страны, сообщается на сайте белорусского президента.
Лукашенко сменил начальника главного разведывательного управления генерального штаба. На место Павла Тихонова назначен Руслан Косыгин, занимавший ранее пост главы управления территориальной обороны.
Тихонов зачислен в распоряжение министра обороны.
Главой управления территориальной обороны стал полковник Андрей Матиевич.
Генерал-майор Валерий Гнилозуб назначен заместителем начальника генштаба по боевому управлению.
Его должность начальника штаба — первого заместителя командующего войсками Северо-западного оперативного командования займет заместитель командующего войсками Западного оперативного командования генерал-майор Игорь Демиденко, на место которого придет полковник Александр Бас.