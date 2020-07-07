Порошенко поругался из-за поздравления Путину

"Двенадцатого июня 2014 года Вы поздравляли Путина с Днем России. Я уверена. Это проверить", — заявила Верещук.

После этого Порошенко несколько раз переспросил Верещук, правильно ли он ее услышал, на что получил утвердительный ответ. Затем во время рекламной паузы Порошенко подошел к Верещук и сказал, что она лжет. На обвинение бывшего главы украинского государства Верещук показала ему новость украинского канала "24", который, ссылаясь на Пескова, сообщил о поздравлении Путина украинским президентом. Несмотря на это Порошенко сказал, что эта информация не соответствует действительности, а также обвинил Верещук в "распространении российской пропаганды".

Украинские политики, а также пользователи соцсетей активно комментируют произошедшую ситуацию. Некоторые из них обвиняют Верещук в клевете и "тиражировании пропаганды", некоторые считают, что Порошенко действительно поздравлял Путина в то время, как на родине называл его "агрессором".

"У меня простой вопрос: а зачем Порошенко звонил Путину именно в День России 12 июня (2014 года — ред.)? Ни днем раньше, ни днем позже. Мне не удалось найти никаких следов опровержения от Порошенко или администрации президента факта поздравления, которые бы они делали в 2014 году", — написал на своей странице в Facebook депутат Верховной рады от партии "Батькивщина" Сергей Власенко.

Депутат Рады от фракции Порошенко "Европейская солидарность" Владимир Арьев написал на своей странице в Facebook, что Верещук сделала такое заявление в угоду Москве.

"История со специфическим депутатом от "Слуги народа" Верещук и ее упреками Порошенко в результате доказала только одно: "измена" прошлых лет происходила из Москвы, так же как и главные ее источники-распространители — "зрадофилы", — утверждает Арьев.

При этом сообщения от администрации президента Украины Владимира Зеленского о разговоре Порошенко и Путина на сайте ведомства нет, поскольку там новости только с 2019 года.