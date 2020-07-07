МИД КНР отказался тратить время на «политикана Помпео»

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Представитель министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь назвал политиканом госсекретаря США Майкла Помпео . Об этом китайский дипломат заявил 7 июля на брифинге.

Журналисты попросили Лицзянь прокомментировать слова Помпео о насаждении цензуры в Гонконге.

«На прошлой неделе я неоднократно упоминал этого политикана», — сказал представитель МИД.

Он добавил, что не хочет больше тратить время на комментарии по поводу высказываний Помпео.

Ранее государственный секретарь США Майкл Помпео заявил, что власти КНР насаждают в Гонконге цензуру в «духе Оруэлла». По его мнению, этому «духу» соответствует создание центрального правительственного управления национальной безопасности.