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МИД КНР отказался комментировать заявление «политикана Помпео» 

ИА Regnum и ещё 2 45 минут назад
МИД КНР отказался тратить время на «политикана Помпео»
Фото: Reuters
Представитель министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь назвал политиканом госсекретаря США Майкла Помпео. Об этом китайский дипломат заявил 7 июля на брифинге.
Журналисты попросили Лицзянь прокомментировать слова Помпео о насаждении цензуры в Гонконге.
«На прошлой неделе я неоднократно упоминал этого политикана», — сказал представитель МИД.
Он добавил, что не хочет больше тратить время на комментарии по поводу высказываний Помпео.
Ранее государственный секретарь США Майкл Помпео заявил, что власти КНР насаждают в Гонконге цензуру в «духе Оруэлла». По его мнению, этому «духу» соответствует создание центрального правительственного управления национальной безопасности.
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В мире , Другое , США , Майкл Помпео , МИД , Китай
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