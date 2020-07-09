Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СБ ООН не принял резолюцию России по Сирии 

RT на русском и ещё 42 32 минуты назад
Председательствующий в Совбезе постпред Германии Кристоф Хойсген сообщил, что Совет безопасности ООН не принял проект резолюции России, предлагающий оставить один погранпереход на границе Сирии для доставки гуманитарной помощи.
Об этом информирует РИА Новости.
Хойсген сообщил, что «за резолюцию проголосовали четыре члена Совбеза, против — семь, воздержались — четыре».
«Резолюция не принята, так как не набрала необходимого количества голосов», — пояснил он.
Отмечается, что для принятия резолюции необходимо получить девять голосов из 15.
Ранее Россия и Китай наложили вето на проект резолюции Совета безопасности ООН, касающейся доставки гуманитарной помощи в Сирию через два контрольно-пропускных пункта на границе САР и Турции.
Позднее постоянное представительство России при ООН заявило, что российская сторона внесёт в Совбез ООН проект резолюции, которая предполагает сохранение одного контрольно-пропускного пункта для доставки гуманитарной помощи в Сирию.
RT на русском: последние новости
В Сербии произошли беспорядки из-за новых карантинных мер В Сербии произошли беспорядки из-за новых карантинных мер Грызлов заявил об отказе Киева от ряда договорённостей по Донбассу Грызлов заявил об отказе Киева от ряда договорённостей по Донбассу об обвинении Помпео Пекина в насаждении цензуры в Гонконге в стиле Оруэлла об обвинении Помпео Пекина в насаждении цензуры в Гонконге в стиле Оруэлла
Комментарии 15
В мире , Видео , Безопасность , Война в Сирии , Кристоф Хойсген , Совбез ООН , ООН , РИА Новости , Сирия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пассажирский самолет совершил аварийную посадку из-за загадочного повреждения
Пассажирский самолет совершил аварийную посадку из-за загадочного повреждения
«Буду рвать тебя, Володя, за Ефремова!»
«Буду рвать тебя, Володя, за Ефремова!»
«Вот и все»: жена Парфенова объяснила отъезд из РФ
«Вот и все»: жена Парфенова объяснила отъезд из РФ
Шансов спасти Алибасова практически нет
Шансов спасти Алибасова практически нет
Видео
Обнаруженная в Нидерландах камера пыток попала на видео
01:39
Обнаруженная в Нидерландах камера пыток попала на видео
Опубликовано видео ликвидации возгораний в лесах Якутии
00:31
Опубликовано видео ликвидации возгораний в лесах Якутии
Джонни Депп и Эмбер Херд прибыли в суд и попали на видео
01:02
Джонни Депп и Эмбер Херд прибыли в суд и попали на видео
Последствия урагана в Подмосковье попали на видео
00:39
Последствия урагана в Подмосковье попали на видео
Россиянам пришлось спасаться от смерча
00:17
Россиянам пришлось спасаться от смерча
Разбивший камеру журналистов Порошенко попал на видео
00:25
Разбивший камеру журналистов Порошенко попал на видео
В мире Политика
Помпео призвал наказать Россию за поддержку Асада
00:53
Помпео призвал наказать Россию за поддержку Асада
В мире Конфликты
С лайнером «Князь Владимир» произошло ЧП в Сочи
00:26
С лайнером «Князь Владимир» произошло ЧП в Сочи
Армия Катастрофы
Россиян предостерегли от поездок в Европу
01:11
Россиян предостерегли от поездок в Европу
Общество
Китай загнал США в «ядерную ловушку»
00:44
Китай загнал США в «ядерную ловушку»
Армия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение