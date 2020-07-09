Все новости на карте

Об этом информирует РИА Новости.

Хойсген сообщил, что «за резолюцию проголосовали четыре члена Совбеза, против — семь, воздержались — четыре».

«Резолюция не принята, так как не набрала необходимого количества голосов», — пояснил он.

Отмечается, что для принятия резолюции необходимо получить девять голосов из 15.

Ранее Россия и Китай наложили вето на проект резолюции Совета безопасности ООН, касающейся доставки гуманитарной помощи в Сирию через два контрольно-пропускных пункта на границе САР и Турции.