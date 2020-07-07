Дойдет ли до переименования Вашингтона?

Le Figaro (Франция) . Собираются ли те, кто сбросил статую Христофора Колумба в Балтиморе, приняться затем за рабовладельца, в честь которого названа столица великой современной державы? Историческая деконструкция и покаяние — это ловушки, ведущие к расизму с обратной направленностью, пишет

5 июля 2020 года, на следующий день после празднования 224 годовщины американской декларации независимости, небольшая перевозбужденная толпа сбросила памятник Христофору Колумбу в Балтиморе. Чем провинился генуэзский мореплаватель в глазах этих активистов? Своей отвагой? Решимостью? Дальновидностью? Стремлением к знаниям? Предпринимательским духом? Нет: скорее всего, молодые вандалы даже не удосужились ознакомиться с полной биографией первооткрывателя.

Быть может, они устроят процессию в Боготе и потребуют от колумбийцев переименования их страны? Нет, потому что есть столица поближе (их собственная), где эти солдаты политкорректности смогут утолить жажду политической деконструкции. Раз уж они взялись за дело, почему бы им не потребовать переименования города и штата Вашингтон? Разве у основателя их страны не было около сотни рабов, которые работали на плантации Маунт-Вернон? Можно ли допустить, чтобы столица великой современной страны была названа в честь рабовладельца (пусть потом и раскаявшегося)?

Эти агрессивные американские активисты, которые, кстати, напоминают наших собственных революционеров 1789 года, считают, что Колумб символизирует начало колонизации европейцами нового континента и захвата не принадлежавших им земель. Это действительно так. Но они забывают, что вся история человечества состоит из военных завоеваний. Бестолковые американские студенты думают, что до прибытия европейцев индейские племена не воевали друг с другом за охотничьи угодья? Что завоевание Северной Африки было бескровным? Что монгольские вторжения в Азии прошли мирным путем? Они в курсе, что черные короли Бенина продавали заключенных работорговцам и протестовали против установленного британской короной в 1807 году запрета рабства? Как бы то ни было, их невежество — не главный их недостаток. Они совершают преступление против разума: устраивают нравственный суд над старым обществом через призму современного.

«Преступление против человечности»

Историческая деконструкция и покаяние — это ловушки. Они создают условия для манипулирования самого разного рода. Они усиливают раскол в западных обществах. Они ведут к расизму с обратной направленностью. Их конечный результат противоположен задуманному.

Эммануэль Макрон как-то назвал колонизацию преступлением против человечности. Мне кажется, это упрощенческая формулировка. В молодости я сокрушался при виде изображения закованного в цепи Верцингеторикса. Я узнал о жестокости римских легионов. Я смаковал реванш, когда читал комиксы про Астерикса. Но сегодня, если подумать, я рад победе Цезаря. Я как галл рад, что был колонизирован римлянами, получил доступ к их языку, дорогам, акведукам, законам и миру.

Алжир недавно отпраздновал 58 годовщину своей независимости, а его новый президент, уравновешенный и компетентный человек, выразил в интервью «Франс 24» пожелание о том, чтобы Франция принесла извинение за колониальное прошлое. Почему бы и нет, если такова цена конструктивного двустороннего будущего? Борьба с алжирскими племенами в 1844 году, репрессии 8 мая 1945 года в Сетифе и допросы в Сезини в 1957 году определенно не делают чести французской армии. Но если речь идет об извинениях, они должны быть обоюдными. Готов ли Алжир извиниться за акции Фронта национального освобождения, убийство учителей Моннеро в 1954 году? За бойню в Оране 5 июля 1962 года? За пытки и убийства тысяч харки в 1962-1963 годах в нарушение Эвианских соглашений?

В отношениях народов зачастую лучшее решение — оставить историю историкам. Важно, чтобы она писалась серьезными и независимыми специалистами. Приведшие к кошмару в Сетифе события (стрельба французской полиции по мирным алжирским националистам, убийства невинных европейцев, масштабные французские военные репрессии) должны хладнокровно рассматриваться французскими и алжирскими историками. Затем все это должно быть представлено студентам двух стран, потому что это повлекло за собой конфликт в 1954-1962 годах.

Покаяние же представляет собой дегенеративную дочь пуританской морали, вызывает лишь ненависть к себе, когда подрывает единство демократических обществ и тормозит сближение наций.