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В Грузии могут возобновить дистанционное обучение в школах — минздрав 

ИА Regnum 44 минуты назад
В Грузии могут возобновить дистанционное обучение
Фото: РИА Новости
Обучение в новом учебном году в Грузии может быть сохранено в режиме онлайн. Об этом 7 июля рассказала журналистам министр здравоохранения страны Екатерина Тикарадзе, сообщает грузинское «Общественное телевидение».
Глава минздрава отметила, что при благоприятной эпидемиологической обстановке в учебных заведениях Грузии учить будут в очном режиме, но в ведомстве готовятся к введению дистанционного режима.
«Если эпидситуация осложнится, разумеется, мы останемся опять-таки в режиме онлайн-обучения, практика чего у Грузии уже есть», — сказала Тикарадзе.
Она добавила, что минздрав совместно с министерством образования работают над улучшением онлайн-обучения.
Напомним, в Грузии с марта школы и другие учебные заведения были закрыты в рамках мер по профилактике эпидемии коронавируса. Обучение проводилось через интернет-площадки. Также на «Общественном телевидении» запускались видеоуроки.
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В мире , Кавказ , Образование , Минздрав РФ , Минобрнауки , Грузия
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