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Лукашенко предупредил белорусов об угрозе погружения в пучину унижений 

Lenta.ru и ещё 1 1 час назад
Лукашенко предупредил белорусов о пучине унижений
Фото: Сергей Гриц / AP
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подчеркнул неприемлемость коррупции и пообещал продолжить с ней борьбу. Об этом он заявил на встрече с активом в Минске, передает БЕЛТА.
«Коррупция — это ржавчина, унижение человека. И я не хочу, чтобы Белоруссия погрузилась в эту пучину», — предупредил глава государства о соответствующей угрозе.
Лукашенко при этом отметил важность для власти слышать и иметь связь с обычными гражданами.
«Мы должны видеть людей», — сказал он.
В мае 2019-го президент Белоруссии подписал декрет об ужесточении наказания за коррупцию. По нему, лица, осужденные за совершение коррупционных преступлений, не подлежат представлению к условно-досрочному освобождению или замене неотбытой части наказания более мягким.
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В мире , СНГ , Александр Лукашенко , Минск
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