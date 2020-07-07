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В ООН назвали два сценария для мира после пандемии коронавируса 

РИА Новости 1 час назад
В ООН назвали два сценария после пандемии
Фото: РИА Новости
Генсек ООН Антониу Гутерреш в шведском издании Aftonbladet рассказал о двух сценариях, которые ждут мир после пандемии коронавирусной инфекции.
Первый, "оптимистический" подразумевает, что страны справятся с нынешней ситуацией. Северные государства разработают успешный план восстановления, а развивающиеся — получат помощь. Также Гутерреш выразил надежду, что вакцина от коронавируса появится в течение девяти месяцев и она станет доступной для всех. По его мнению, если события будут развиваться в этом направлении, а экономика будет восстанавливаться, то мир начнет двигаться в направлении, чтобы через два-три года вернуться к нормальному состоянию.
Однако, генсек ООН рассказал и о "пессимистичном" сценарии, если страны не скоординируют действия. По его мнению, будут возникать новые вспышке вируса, а ситуация в развивающихся странах ухудшится. Также возможен вариант, что работа над вакциной затянется или за нее начнется жесткая конкуренция и она достанется странам с экономическими возможностями.
"Если этот сценарий воплотится в жизнь, мы увидим, как растут сегрегация, популизм и ксенофобия", — подчеркивается в статье.
Кроме того, по мнению Гутерреша, каждая страна будет жить самостоятельно, а мир не сможет организовать единое управление для решения общих проблем. В результате, предупреждает генсек ООН, может наступить глобальная депрессия, которая продлится минимум пять-семь лет, прежде чем сформируется "новая нормальность".
В статье также отмечается, что сейчас трудно сказать, в каком именно направлении двигается мир, но необходимо делать все возможное и готовиться к худшему. Пандемия должна показать, что нужно изменить поведение, а разделение сейчас опасно для всех.
Справиться с общемировыми трудностями можно, по словам генсека ООН, только при помощи более крепких институтов глобального управления и при помощи международного сотрудничества. Гутерреш отметил, что нужно пересмотреть нынешние методы межгосударственного сотрудничества, в рамках которого более тесно будут работать ООН и ее органы, Всемирный банк, а также МВФ и региональные организации.
Также генсек ООН призвал мировых лидеров сплотиться, чтобы решить проблемы мира и обеспечивать возможность международных организаций действовать, чтобы успешно пройти "испытание нашего времени".
ВОЗ 11 марта объявила вспышку коронавирусной инфекции пандемией. По последним данным, в мире подтверждено более 11,327 миллиона случаев COVID-19. Погибли более 532 тысяч человек. Согласно статистике университета Джонса Хопкинса, всего в мире выявлено 11,626 миллиона случаев заболевания, а погибли 538 тысяч человек. Больше всего заболевших в США, Бразилии и Индии.
В России выявлено 694 230 случаев коронавируса, погибли 10 494 человека. Выздоровели более 463 тысяч пациентов.
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Комментарии
В мире , Антониу Гутерреш , Международный валютный фонд , ООН , ВОЗ , Всемирный Банк
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