Пока вы спали: НАТО подходит вплотную к берегам РФ 

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НАТО плывет к границам России

Средиземноморская военно-морская группа Атлантического альянса взяла курс на Черное море, где намерена принять участие в организованных Болгарией учениях, а затем посетить Одессу. Об этом пишет испанское издание ABC.

По данным издания, во время посещения Одессы корабли НАТО окажутся всего в 380 км от крымской базы Черноморского флота ВМФ России в Севастополе.

При этом возглавляющий военно-морскую группу НАТО в Средиземном море капитан первого ранга Мануэль Агирре подчеркнул, что «ситуация в Черном море относительно спокойная, несмотря на наличие неразрешенного конфликта между Украиной и Россией».

«Норникелю» насчитали рекордный штраф

Росприроднадзор оценил ущерб от разлива топлива на ТЭЦ в Норильске в 147,7 миллиардов рублей. В «Русала» сумму штрафа уже назвали «неожиданной», пишет «Коммерсант».

По данным издания, финансы «Норникеля» вполне способны выдержать выплату даже такого штрафа, однако это серьезно скажется на дивидендах за 2020 год. При этом в «Русала» — одном из основных акционеров «Норникеля» — призвали «к честному разговору о том, что на самом деле происходит в компании» и подчеркнули, что принимать решения о реакции будут «после завершения этого инцидента».

Тарифы ОСАГО могут подорожать

Зампред Центробанка России Владимир Чистюхин заявил о намерении регулятора расширить коридор базовых ставок тарифов ОСАГО для легковых автомобилей граждан — на 10%, для юрлиц — на 20%, а для такси — на 30%. При этом российские автостраховщики нацелены на повышение тарифов, пишет газета «Ведомости».

Чистюхин отметил, что в категории легковых автомобилей, принадлежащих физическим лицам, минимальный тариф будет составлять 2471 руб., максимальный — 5436 руб. Новые правила должны вступить в силу 24 августа, тогда же, когда и поправки в закон об ОСАГО по индивидуализации тарифов.

При этом президент Российского союза автостраховщиков Игорь Юргенс подчеркнул, что «скоро мы увидим серьезный рост убыточности ОСАГО», который будет компенсироваться за счет тарифа аварийно ездящих водителей.

В России растет число таксистов-нелегалов

Показатель легальных автомобилей такси на тысячу жителей в России постепенно снижается и будет все меньше. Это связано с уходом из отрасли из-за кризиса опытных водителей, ростом рынка, более интенсивной эксплуатацией парка, тем, что система ценообразования практически полностью отобрана у таксистов, а также слабым контролем отрасли со стороны властей. Об этом со ссылкой на аналитиков и участников рынка пишет «Российская газета».

Изменить ситуацию, по данным издания, в целом помогло бы принятие федерального закона о регулировании деятельности такси, но пока компромисс между интересами государства, таксистов, агрегаторов и пассажиров не найден.

Почти половина предприятий в Росси восстановила работу

В опросе приняли участие 26,8 тыс. предпринимателей из 83 субъектов России. 32% участников исследования заявили, что их бизнес восстанавливается или сумел приспособиться и начать зарабатывать, окончательно закрыты предприятия у 13% опрошенных, в стадии закрытия — 7%.

При этом в качестве финансовых инструментов для восстановления 47% предпринимателей намерены использовать банковские кредиты.