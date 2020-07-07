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Трамп рассказал об истинных мотивах Байдена 

Lenta.ru 1 час назад
Трамп рассказал об истинных мотивах Байдена
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп рассказал об истинных мотивах наиболее вероятного кандидата от Демократической партии на выборах Джо Байдена, в соответствии с которыми он настаивает на том, чтобы образовательные учреждения не возобновляли осенью обучение. Об этом американский лидер написал в своем Twitter.
«Коррумпированный Джо Байден и [другие] демократы не хотят открытия учебных заведений осенью по политическим причинам, а не по соображениям охраны здоровья [на фоне пандемии COVID-19]», — подчеркнул он.
По мнению Трампа, демократы верят, что такая политика поможет одержать победу на президентских выборах. Однако, добавил он, «народ все понимает».
Некоторые пользователи Twitter в комментариях к записи Трампа раскритиковали его заявление. Они отметили, что Байден публично не высказывался относительно открытия или закрытия учебных заведений осенью. При этом сам президент, напротив, настаивает на открытии школ и университетов — хотя опасность распространения второй волны COVID-19 не миновала.
Ранее иммиграционная и таможенная полиция США решила ввести временный запрет для иностранных студентов, которые находятся на онлайн-обучении в американских вузах, пребывать на территории страны. Временные правила были приняты в связи с пандемией коронавируса и распространяются на осенний семестр только для указанной категории студентов, у которых есть визы категорий F-1 и M-1.
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Комментарии 1
В мире , Джозеф Байден , Дональд Трамп , Демократическая партия США , США
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