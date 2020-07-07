Президент Бразилии сообщил о симптомах COVID-19

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Президент Бразилии Жаир Болсонару отменил все запланированные мероприятия из-за появления симптомов, характерных для заражения коронавирусом, сообщает CNN Brasil со ссылкой на главу государства.

"Болсонару, которому в марте исполнилось 65 лет, сказал, что у него температура 38°C и уровень кислорода в крови на уровне 96%, он принимает гидроксихлорохин", — говорится на сайте телеканала.

По его информации, президент уже сдал тест на наличие инфекции. Его результаты станут известны 7 июля.

Официальных заявлений на этот счет от Болсонару пока не поступало.